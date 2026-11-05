Инвестор клюнул на рыбалку
RBE Group выкупила рыболовную компанию на Камчатке
Поставщик корпоративного питания — RBE Group Андрея Шокина — стал владельцем компании «Сильвер Салмон», занимающейся организацией на Камчатке любительской рыбалки. Актив вряд ли будет развиваться как полноценный промысел и скорее говорит о стремлении компании закрепиться на туристическом рынке. Интерес к поездкам на Камчатку, впрочем, в этом году сократился на 16,4%.
Головная компания RBE Group Андрея Шокина — ООО РБЕ — 31 октября получила 100% в ООО «Сильвер Салмон», следует из данных ЕГРЮЛ. Структура зарегистрирована в Петропавловске-Камчатском, а среди видов ее деятельности — туризм и рыбный промысел. В RBE Group и предыдущий учредитель «Сильвер Салмон» Татьяна Половкова “Ъ” оперативно не ответили.
RBE Group создана в 2004 году и специализируется на корпоративном питании. Среди ее клиентов — «Трансмашхолдинг», УГМК, «Мостотрест», поезда «Сапсан» и составы Федеральной пассажирской компании. В 2023 году холдинг получил контракты по обеспечению питанием структур Минобороны, заключенные ранее с ГК «Конкорд» Евгения Пригожина. Максимальная сумма соглашения — 20,1 млрд руб. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка ООО РБЕ составила 172,7 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза год к году. Чистая прибыль снизилась на 8%, до 7,8 млрд руб.
ООО «Сильвер Салмон» — небольшая компания с выручкой 5 млн руб. в 2025 году. Помимо нее, Татьяна Половкова выступает владельцем ООО «Сильвер Салмон-1», ООО «Кинг Салмон» и ООО «Торговый дом Берилл». «Сильвер Салмон» и «Кинг Салмон» включены в список рыболовных компаний Камчатского края, которые оформляют путевки для вылова водных биоресурсов на рыболовных участках.
За «Сильвер Салмон» закреплены квоты по добыче лососевых для организации любительского рыболовства на реках Камчатка, Воровская, Тихая, Быстрая и Удочка, следует из протокола прошедшего в мае этого года заседания комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Камчатском крае. «Кинг Салмон», согласно данным на сайте компании, занимается организацией рыболовных туров.
Инвестиционный консультант Иван Пешков говорит, что, исходя из финансовых показателей, бизнес «Сильвер Салмон» вряд ли стоит дороже нескольких миллионов рублей. Ценность могут представлять закрепленные за компанией участки для рыболовного туризма и сопутствующая инфраструктура, но объективно оценить их стоимость сложно, говорит он. Эксперт отмечает, что с точки зрения RBE речь идет, вероятно, о закреплении на туристическом рынке. Любительские рыболовные участки неравнозначны промышленным квотам на поставку рыбы в столовые и пищевые производства, констатирует господин Пешков.
Собеседник, близкий к RBE, впрочем, говорит, что группа планировала работать с рыбой с точки зрения поставок продовольствия по госконтрактам еще два года назад.
Компания продолжает укреплять контур продовольственной безопасности, говорит он. Последние несколько лет RBE Group действительно интенсивно вкладывается в пищевые активы. В конце прошлого года группа создала с ОАО «Великоновгородский мясной двор» предприятие «Новспецкомплекс», которое занимается производством рационов и пайков. В этом году в селе Широкая Балка ДНР она занялась торговлей зерном, а также выкупила Балаковский молочный комбинат в Саратовской области (см. “Ъ” от 17 июля).
К туристическим активам RBE уже проявляла интерес. Весной прошлого года стало известно о ее намерении участвовать в строительстве экокурорта в районе Романцевских гор рядом с деревней Кондуки в Тульской области (см. “Ъ” от 13 мая 2025 года). Интерес к туристическим поездкам на Камчатку, впрочем, сокращается. Согласно Росстату, в средствах размещения края в январе—августе остановилось 232,1 тыс. гостей. Год к году значение сократилось на 16,4%. Это может быть следствием общего падения спроса на активный отдых в России в этом году из-за стремления туристов сократить расходы (см. “Ъ” от 9 сентября). Но потенциал в сегменте рыболовных поездок может сохраняться. К рыбакам-любителям себя относят от 16% до 30% населения России, отмечали ранее в Росрыболовстве.