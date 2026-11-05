Инвестор клюнул на рыбалку

Инвестиционный консультант Иван Пешков говорит, что, исходя из финансовых показателей, бизнес «Сильвер Салмон» вряд ли стоит дороже нескольких миллионов рублей. Ценность могут представлять закрепленные за компанией участки для рыболовного туризма и сопутствующая инфраструктура, но объективно оценить их стоимость сложно, говорит он. Эксперт отмечает, что с точки зрения RBE речь идет, вероятно, о закреплении на туристическом рынке. Любительские рыболовные участки неравнозначны промышленным квотам на поставку рыбы в столовые и пищевые производства, констатирует господин Пешков.