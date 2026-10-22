Nestle перестала включать в отчетность российские активы
Швейцарская Nestle перестала включать в финансовую отчетность свой российский бизнес. Решение приняли после передачи ее активов в России под внешнее управление.
Согласно отчету компании за третий квартал, операции Nestle в России в годовом исчислении обеспечивали около 2% от всех продаж и 3–4% от общей операционной прибыли и свободного денежного потока. «Группа сохраняет статус юридического собственника активов. Поскольку в настоящее время мы не контролируем управление деятельностью в России, с конца сентября 2026 года показатели этого бизнеса не включаются в консолидированную отчетность Nestle»,— уточняется в документе.
Российские активы Nestle перешли во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент» по указу президента 17 сентября. АО «Л.Е.В. Менеджмент» назначено единственным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань». Власти Швейцарии сообщили об оказании дипломатической помощи Nestle. Кремль уверяет, что указы о внешнем управлении в западных компаниях не направлены на смену собственника.