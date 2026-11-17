«Логика молока» купила бренд протеиновых продуктов Protein Rex
«Логика молока» завершила сделку по приобретению ООО «Роял Кейк» (бренд Protein Rex), сообщила пресс-служба компании. Продуктовый портфель бренда представлен функциональными десертами и снеками без добавления сахара: брауни, пирожными, батончиками и печеньем, а также спортивными напитками, обогащенными микроэлементами.
«Мы со своей стороны видим большой потенциал в использовании белка за пределами традиционной молочки. В частности, в сегменте функциональных снеков, который для нас становится новым направлением бизнеса... Мы уверены, что общими усилиями сможем вывести бренд Protein Rex на новый уровень»,— прокомментировал гендиректор «Логики молока» Якуб Закриев.
«Логика молока» планирует развивать продуктовую линейку Protein Rex, расширять узнаваемость бренда и наращивать объемы производства за счет повышения эффективности работы производственной площадки, указано в пресс-релизе.
По данным компании, российский рынок функциональных снеков и протеиновых батончиков за 2020-2025 годы вырос почти в четыре раза — до 44 млрд руб. В 2025 году продажи протеиновых батончиков увеличились на 25%, мороженого — почти в пять раз, печенья и пирожных, на которые приходится почти 86% всех продаж категории, — на 29%.