По данным компании, российский рынок функциональных снеков и протеиновых батончиков за 2020-2025 годы вырос почти в четыре раза — до 44 млрд руб. В 2025 году продажи протеиновых батончиков увеличились на 25%, мороженого — почти в пять раз, печенья и пирожных, на которые приходится почти 86% всех продаж категории, — на 29%.