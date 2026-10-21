Яйца невысокого полета

Натуральные продажи перепелиных яиц в рознице с сентября 2025 по конец августа 2026 года сократились на 12,1% к предыдущим 12 месяцам, следует из материалов «Нильсен». В деньгах снижение составило 17,7%. В прошлом году этот рынок рос. В период с сентября 2024 по август 2025 года включительно натуральные продажи перепелиных яиц увеличились на 1,7% год к году, денежные — 11,4%. В «Магните» говорят, что сопоставимые продажи перепелиных яиц в этом году сократились на 3% год к году. Ниша пришла к насыщению и взрывного роста здесь ждать не стоит, отмечают в сети.