Яйца невысокого полета
Продажи перепелиных яиц снизились на 12,1% за год
В натуральном выражении продажи перепелиных яиц в России снизились на 12,1% год к году, в связи с чем производители начали корректировать выпуск продукции. Оставшиеся потребители нишевой продукции перестали воспринимать перепелиные яйца как необычные. В фокусе этой аудитории теперь яйца цесарок.
Натуральные продажи перепелиных яиц в рознице с сентября 2025 по конец августа 2026 года сократились на 12,1% к предыдущим 12 месяцам, следует из материалов «Нильсен». В деньгах снижение составило 17,7%. В прошлом году этот рынок рос. В период с сентября 2024 по август 2025 года включительно натуральные продажи перепелиных яиц увеличились на 1,7% год к году, денежные — 11,4%. В «Магните» говорят, что сопоставимые продажи перепелиных яиц в этом году сократились на 3% год к году. Ниша пришла к насыщению и взрывного роста здесь ждать не стоит, отмечают в сети.
Производители также могли снизить поставки. Росстат в регулярном мониторинге не раскрывает данные о выпуске перепелиных яиц. Но производство замороженного мяса перепелов в январе—августе 2026 года в России составило 580,4 тонны, потеряв год к году 0,8%. Только за август снижение составило 4,4%, до 77,3 тонны. Для охлажденного мяса перепелов за первые восемь месяцев снижение составило 22,5% в годовом выражении, но его объем небольшой — 55,3 тонны.
Производством яиц и мяса на перепелином рынке занимаются одни и те же птицефабрики, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Собеседник “Ъ” на птицеводческом рынке говорит, что тенденция к снижению объема выпуска в этом году есть на Шепиловской птицефабрике — это крупнейший перепелиный производитель в России. Но речь идет не о внезапном обвале, а о следствии накопившихся проблем, считает он. “Ъ” направил запрос на Шепиловскую птицефабрику.
В условиях общего снижения покупательной способности часть потребителей могла переориентироваться с перепелиных яиц на более доступную альтернативу — куриные.
Согласно «Нильсен», за период с сентября 2025 по конец августа 2026 года их продажи в натуральном выражении увеличились на 8,5% к предыдущим 12 месяцам. Годом ранее этот рост был не таким выраженным — 2,9%.
Во «Вкусвилле», впрочем, считают, что перепелиные яйца редко напрямую конкурируют с классическими: у них разная аудитория. Если куриные яйца — базовая утренняя покупка, то потребители перепелиных обычно выбирают их из-за гипоаллергенных и диетических свойств. Сейчас в сегменте куриных яиц начался резкий рост цен, объясняющийся как сезонным фактором, так и накопленным эффектом растущих издержек производителей. В сентябре их розничная стоимость увеличилась на 18,3% год к году (см. “Ъ” от 21 октября). Такие скачки могут влиять на потребление.
Другая группа потребителей могла перейти на альтернативные нишевые яйца. Из данных «Нильсен» видно, что продажи яиц цесарки за 12 месяцев увеличились на 58,4% год к году в натуральном выражении.
Фазаньи за аналогичный период, впрочем, показали снижение на 24,5% год к году. Во «Вкусвилле» говорят, что спрос на яйца цесарки в сети в сентябре вырос на 43,7% год к году, на яйца кур свободного выгула — на 105,2%, зернового откорма — на 96,3%.
Рост ассортимента нишевых яиц в рознице в целом председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов оценивает в полтора раза год к году. Совокупно на них приходится 12% ассортимента яичной категории. Основной объем, по его словам, по-прежнему формируют перепелиные яйца, помимо которых представлены яйца цесарки, фазана и индейки. Но многие из них остаются скорее деликатесными продуктами. Упаковка из шести яиц цесарки стоит от 540 руб., фазана — от 535 руб., индейки — от 770 руб., говорит эксперт. Стоимость перепелиных начинается от 135 руб.
В категории экзотических яиц перепелиные яйца, по мнению представителя АО «Птицефабрика Челябинская» Сергея Гладыщука, перестали восприниматься как новый, необычный продукт. В результате с расширением предложения нишевой продукции на рынке в целом усиливается конкуренция. Это усложняет для перепелиных производителей процесс удержания доли рынка, рассуждает он.