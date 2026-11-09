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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Индустрии

Кремлю неизвестно о просьбе передать активы Coca-Cola во временное управление

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что не знает, просил ли собственник компании «Бочкари» главу государства передать во временное управление российские активы компании Coca-Cola. О таком обращении ранее писал «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Речь идет о бизнесе компании «Мултон», которая до 2022 года занималась розливом Coca-Cola. После ухода американской компании из России боттлер работает с марками «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy, Burn, BonAqua и другими. Выручка ООО «Мултон партнерс» в 2025 году составила 77,32 млрд руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Время кокакольщиков».
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