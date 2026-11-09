Кремлю неизвестно о просьбе передать активы Coca-Cola во временное управление

Речь идет о бизнесе компании «Мултон», которая до 2022 года занималась розливом Coca-Cola. После ухода американской компании из России боттлер работает с марками «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy, Burn, BonAqua и другими. Выручка ООО «Мултон партнерс» в 2025 году составила 77,32 млрд руб.