Кремлю неизвестно о просьбе передать активы Coca-Cola во временное управление
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что не знает, просил ли собственник компании «Бочкари» главу государства передать во временное управление российские активы компании Coca-Cola. О таком обращении ранее писал «Ъ».
Речь идет о бизнесе компании «Мултон», которая до 2022 года занималась розливом Coca-Cola. После ухода американской компании из России боттлер работает с марками «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy, Burn, BonAqua и другими. Выручка ООО «Мултон партнерс» в 2025 году составила 77,32 млрд руб.