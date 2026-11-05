Президент Киргизии предложил запретить выпуск и ввоз энергетиков в стране
Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил запретить в стране выпуск и ввоз энергетических напитков. Кабинет министров должен за месяц рассмотреть ограничение и за шесть месяцев принять регуляторные меры «в рамках правового поля», передает «Интерфакс».
«Данные напитки постепенно могут вызывать зависимость. Их употребление превращается в привычку, от которой человек уже не в состоянии отказаться,— объяснил решение господин Жапаров.— Считаю, что пришло время не просто бороться с последствиями заболеваний, а задуматься об их профилактике и принять комплексные оперативные меры».
Президент также привел данные рынка. В 2025 году киргизы выпили более 54 млн л энергетиков, или около 129 млн банок. За первое полугодие 2026 года потребление составило свыше 36 млн л, то есть примерно 85 млн банок.
Чуть меньше половины рынка обеспечивают местные производители: в 2025 году они выпустили 25 млн л. Из стран ЕАЭС в республику ввезли 28,4 млн л, из третьих стран — 1,24 млн л. Если запрет введут, бюджет Киргизии недополучит около 1,5 млрд сомов ($17,15 млн) прямых и косвенных налогов, следует из предварительных расчетов.