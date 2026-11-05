Президент Киргизии предложил запретить выпуск и ввоз энергетиков в стране

«Данные напитки постепенно могут вызывать зависимость. Их употребление превращается в привычку, от которой человек уже не в состоянии отказаться,— объяснил решение господин Жапаров.— Считаю, что пришло время не просто бороться с последствиями заболеваний, а задуматься об их профилактике и принять комплексные оперативные меры».