Заводы сливаются
В России за год стало на 7,4% меньше производителей крепкого алкоголя
Количество зарегистрированных в России компаний, специализирующихся на выпуске крепкого алкоголя и спирта, за год сократилось на 7,4%, до 377. Это связано с общим снижением производства спиртного под давлением падающего спроса и консолидацией рынка. Продавать бизнес или прекращать работу вынуждены небольшие компании, специализировавшиеся в первую очередь на водке. Сейчас они проигрывают конкуренцию крупнейшим производителям.
На 1 октября 2026 года в России было зарегистрировано 377 компаний, основной вид деятельности которых сводится к производству крепкого алкоголя или спиртов, подсчитали в сервисе «Контур.Фокус». Значение сократилось на 7,4%, или на 30 организаций, в годовом выражении. С января 2026 года количество производителей снизилось на 6%, или на 24 компании.
Количество производителей сокращается в свете роста активности ликвидаций бизнеса на 72% в годовом выражении, следует из материалов «Контур.Фокуса». Новые компании выходить на рынок почти перестали. За первые девять месяцев 2026 года в России была создана только одна структура, специализирующаяся на крепком алкоголе. За тот же период прошлого года — три.
Среди десяти регионов-лидеров заметнее всего количество производителей крепкого алкоголя с января 2026 года сократилось в Крыму — на 16,7%, до десяти компаний на 1 октября. В Кабардино-Балкарии снижение составило 10,5%, до 17 компаний. В Краснодарском крае — 9,5%, до 19. Падение прослеживается в Дагестане, Московской области и Ставропольском крае. Еще в трех регионах значение осталось стабильным, в Челябинской области выросло на 10% за девять месяцев, до 11.
Согласно Росалкогольтабакконтролю, в январе—сентябре 2026 года всего в стране произвели 805,85 млн декалитров (дал) спиртного. Год к году значение сократилось на 1,8%. Выпуск продукции крепче 9% сократился на 6,1% год к году, до 73,67 млн дал. Для водки снижение составило 6,7%, до 48,88 млн дал, коньяка — на 13,5%, до 4,93 млн дал, других крепких спиртных напитков — на 16,1%, до 5,8 млн дал. Растет производство только ликероводочных изделий — на 4,9%, до 14,05 млн дал. Выпуск спиртного снижается вслед за падением спроса (см. “Ъ” от 7 сентября).
Идет консолидация алкогольного рынка, констатирует президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Согласно подсчетам A.List, за год доля десяти крупнейших производителей крепкой продукции в структуре розничных продаж выросла с 73% до 75% в январе—сентябре 2026 года. Одновременно продолжаются сделки слияния и поглощения. В августе 2025 года крупнейший производитель спирта в России «Росспиртпром» приобрел 51% долей в Тульском винокуренном заводе 1911, а в декабре в его собственность перешел «Татспиртпром».
Повышение минимальных розничных цен на водку в последние два года ударило по недорогому сегменту, где большую долю всегда занимали локальные производители, говорят в группе Ladoga. Согласно Росстату, в рознице в сентябре водка стоила в среднем 986,2 руб. за 1 л. Повышение цен на бюджетные позиции привело к падению спроса. В итоге часть региональных производителей была вынуждена свернуть или продать собственный бизнес.
Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук тоже говорит о закрытиях небольших игроков, специализировавшихся только на водке. Он замечает, что предприятиям, ранее не вкладывавшимся в диверсификацию бизнеса, сейчас непросто. Сейчас, по мнению господина Московского, выход в новые категории уже вряд ли поможет небольшим игрокам: большинство ниш уже поделены между крупными производителями. Например, согласно A.List, в январе–сентябре 2026 года в рознице топ-10 производителей сформировали 94% натуральных продаж джина.
Крупные производители имеют преимущество и в глазах федеральной розницы: сети стремятся работать только с надежными поставщиками, способными обеспечить заказы в течение длительного периода, включая сезонные всплески продаж, говорит Сергей Гладыщук. Сохранить бизнес, считает Андрей Московский, региональные игроки могут благодаря сильным местным маркам и контрактному разливу, в том числе для ритейлеров.
Газета «Коммерсантъ» №206/Пот 09.11.2026, стр. 10