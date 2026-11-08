Заводы сливаются

Среди десяти регионов-лидеров заметнее всего количество производителей крепкого алкоголя с января 2026 года сократилось в Крыму — на 16,7%, до десяти компаний на 1 октября. В Кабардино-Балкарии снижение составило 10,5%, до 17 компаний. В Краснодарском крае — 9,5%, до 19. Падение прослеживается в Дагестане, Московской области и Ставропольском крае. Еще в трех регионах значение осталось стабильным, в Челябинской области выросло на 10% за девять месяцев, до 11.