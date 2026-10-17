Минпромторг: Россия готовит поставки халяльного мяса в Индонезию
Россия готовится выйти на индонезийский рынок халяльной продукции, сообщил замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев. По его словам, ведется работа с профильными индонезийскими и российскими агентствами, аккредитованными под стандарты халяль.
«Один из примеров, где мы эту работу ведем... — это, конечно же, животноводческая продукция, мясная продукция»,— сказал господин Груздев «РИА Новости». Он подчеркнул, что соответствие стандартам халяль — важное условие для работы на индонезийском рынке по широкому кругу товаров.
Представитель Минпромторга посещал Индонезию в составе российской делегации 16 октября. Глава делегации, вице-премьер Денис Мантуров также сообщал о переговорах о строительстве космодрома. «Росатом», в свою очередь, поставит Индонезии два плавучих энергоблока.