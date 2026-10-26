«Логика молока» купила бренд растительных напитков 5Yes!
Компания «Логика молока» стала владельцем ООО «Полигрин», которому принадлежит бренд растительных напитков 5Yes!, передает ТАСС. Покупка нужна компании, чтобы усилить позиции в сегменте растительных продуктов.
5Yes! работает в премиум-сегменте, его главные покупатели — кофейни, рестораны и бариста. Новый владелец планирует выпускать под брендом больше продуктов для всех каналов продаж. Команда 5Yes! останется в компании и продолжит развивать бренд. «Рассчитываем, что интеграция... позволит нам укрепить научно-производственную базу бренда и заложить надежную основу для его роста как в HoReCa, так и среди потребителей»,— заявил гендиректор «Логики молока» Якуб Закриев.
По данным компании, российский рынок растительных напитков в последние годы прибавляет двузначными темпами. В 2025 году продажи в натуральном выражении выросли на 18,4%, в стоимостном — на 23%. С начала 2026 года темпы роста сохраняются, отметили в «Логике молока».
У «Логики молока» уже есть растительный бренд Planto. В 2025 году продажи Planto Barista выросли на 5,8% в натуральном и на 17% в денежном выражении. Тогда же в компании рассказали о строительстве в Самаре цеха по выпуску растительных напитков мощностью 17 тыс. т в год с инвестициями более 1 млрд руб.