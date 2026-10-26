«Логика молока» купила бренд растительных напитков 5Yes!

У «Логики молока» уже есть растительный бренд Planto. В 2025 году продажи Planto Barista выросли на 5,8% в натуральном и на 17% в денежном выражении. Тогда же в компании рассказали о строительстве в Самаре цеха по выпуску растительных напитков мощностью 17 тыс. т в год с инвестициями более 1 млрд руб.