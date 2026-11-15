На серьезных борщах

ГОСТ Р 72957–2026 «Кухня русская традиционная» опубликован Росстандартом 13 ноября. Это 50-страничный документ, созданный рабочей группой при Минпромторге, с описаниями 132 блюд. Анонсируя его, глава Минпромторга Антон Алиханов говорил о заведениях русской кухни как важной части культурного кода, «которую мы по сути утратили», а сам ГОСТ называл «ориентиром, гарантирующим потребителю подлинность и высокое качество». «Это не попытка все зарегулировать»,— обещал министр. Приобщиться к ГОСТу на сайте Росстандарта, к слову, непросто: нужна регистрация, но и с ней листать усыпанный водяными знаками документ придется постранично, как в библиотечном спецхране. А с айфоном нужно еще и догадаться положить аппарат набок — и лишь тогда откроется «тайное» знание.