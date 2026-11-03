Какао осталось на бобах

Нидерландская компания возражала против исключительной российской юрисдикции по спору. Поставщик отмечал, что персональные санкции в отношении фабрики не введены, процедура в FCC проводится без слушаний дистанционно и в письменном виде, а британские лицензии допускают платежи за юридические услуги и арбитраж. К тому же, указала Cargill, покупатель участвовал в разбирательстве и заявлял арбитру отвод, который FCC удовлетворила и отложила оплату счета за него. По мнению голландского поставщика, фабрика добровольно согласилась на арбитражные оговорки при заключении контрактов и теперь пытается избежать ответственности за их расторжение.