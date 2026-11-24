Экспорт подсолнечного масла из России в сезоне-2026/27 (длится с 1 сентября 2026 года по 31 августа 2027 года) может составить 3,9 млн тонн, следует из консенсус-прогноза Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Аналитики сократили ожидания на 26,4% относительно оценки от августа 2026 года. Если ожидания ЦЦИ реализуются, год к году экспорт масла сократится на 15,2%, или 700 тыс. тонн. Текущий прогноз предполагает, что показатель будет минимальным с сезона-2022/23, отмечают аналитики.