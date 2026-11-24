Крен с маслом
Экспорт подсолнечного масла может сократиться на 15,2% за год
Прогноз по экспорту российского подсолнечного масла в сезоне-2026/27 снизился на 26,4%, до 3,9 млн тонн. В годовом выражении падение может составить 15,2%, а результат стать худшим с сезона-2022/23. Порты на юге России закрыты, а процесс переориентации логистики на альтернативные направления еще не завершился.
Экспорт подсолнечного масла из России в сезоне-2026/27 (длится с 1 сентября 2026 года по 31 августа 2027 года) может составить 3,9 млн тонн, следует из консенсус-прогноза Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Аналитики сократили ожидания на 26,4% относительно оценки от августа 2026 года. Если ожидания ЦЦИ реализуются, год к году экспорт масла сократится на 15,2%, или 700 тыс. тонн. Текущий прогноз предполагает, что показатель будет минимальным с сезона-2022/23, отмечают аналитики.
Менеджер центра компетенций в АПК компании «Рексофт Консалтинг» Марк Бойчук называет оценку экспорта в 3,9 млн тонн реалистичной, отмечая, что при благоприятных условиях Россия могла бы вывезти более 5 млн тонн. Эксперт не исключает дальнейшего снижения. Прогноз «Совэкона» варьируется в диапазоне 4,1–4,6 млн тонн. В Масложировом союзе не сомневаются, что объем поставок снизится в годовом выражении.
Падение экспорта связано с логистическими и экономическими ограничениями, говорят в OleoScope.
Главная проблема — ограничение работы южных портов, поставки через которые с середины июля 2026 года практически не идут из-за повреждений инфраструктуры и риска для судов в свете атак БПЛА.
Подсолнечное масло зависит от Азово-Черноморского бассейна в меньшей степени, чем зерно, но в прошлом году через этот коридор было вывезено 2 млн тонн, или 51,3% от общего объема морского экспорта, говорят в OleoScope.
В OleoScope отмечают, что сейчас поставки осуществляются через порты Каспийского моря и Балтики. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что процесс переориентации логистики на альтернативные направления еще не завершился и объективно оценить пропускную способность новых коридоров сложно. В качестве острых проблем эксперт называет дефицит цистерн для экспорта масла наливом и вывоз шротов. Производство последних обеспечивает до 16–17% выручки от переработки семечки. На рынке ранее не исключали, что сложности с обеспечением их экспорта и последовавший обвал могут привести к остановке заводов (см. “Ъ” от 17 ноября).
Закрыть вопросы со шротом и цистернами бизнес, по словам господина Мальцева, вскоре рассчитывает в рамках диалога с властями. Но полностью заменить южную логистику быстро нельзя, говорит господин Бойчук. В Минсельхозе РФ пояснили “Ъ”, что экспорт подсолнечного масла продолжается. Его перевозка по железной дороге идет в приоритетном порядке, производители из профицитных регионов могут рассчитывать на субсидирование тарифов, а верхняя граница вывозной пошлины зафиксирована на уровне августа, добавили там.
Экспорт для производителей подсолнечного масла — ключевой канал реализации: за рубеж отправляются 60–70% совокупного объема продукции.
В текущем сезоне производство масла, согласно ноябрьскому прогнозу ЦЦИ, может составить 7,3 млн тонн. Аналитики снизили ожидания августа на 6,4%. Хотя значение все еще выше результата прошлого сезона, когда производство, по данным OleoScope, составило 6,9 млн тонн.
Ожидания могут стать хуже. Продолжительные ограничения экспорта скажутся на целесообразности поддержания производства на текущих уровнях, констатирует Марк Бойчук. Он замечает, что снижение выпуска продукции вряд ли будет пропорционально падению экспорта: часть продукции можно временно оставить в запасах, перенеся отгрузки на потом, рассуждает он. Но все это, вместе с проблемами вывоза шрота, по словам эксперта, скажется на экономике переработки семечки.
Масло и шроты — не единственная аграрная продукция, столкнувшаяся с резким падением экспорта. Минсельхоз США (USDA) последовательно снижал прогноз поставок российской пшеницы на зарубежные рынки в этом сезоне — с первоначальных 46 млн до 39 млн тонн в ноябрьском прогнозе. В годовом выражении сокращение поставок в этом случае составит 18,9% (см. “Ъ” от 12 ноября). Консенсус-прогноз ЦЦИ закладывает экспорт пшеницы на уровне 35,8 млн тонн. Относительно августа ожидания сократились на 12,7%. Результат может оказаться худшим с сезона-2021/22, предупреждают аналитики.
Газета «Коммерсантъ» №217от 24.11.2026, стр. 7