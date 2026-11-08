Бизнес просит убавить добавок
Рыбопромышленники обеспокоены контрафактными БАДами на маркетплейсах
Выпускающий омега-3 Salmonica Тымлатский рыбокомбинат просит правительство вмешаться в решение проблемы с продажей контрафактных БАДов китайских селлеров на маркетплейсах. Платформы реагируют на жалобы правообладателей, но заблокированных продавцов быстро сменяют новые. Это обусловлено высоким спросом на омега-3: за год продажи добавки выросли на 19,7%.
ООО «Тымлатский рыбокомбинат» обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой содействовать в пресечении систематической продажи на Ozon контрафактной продукции под брендами компании «Тымлатский РК» и Salmonica. Об этом говорится в письме организации от 2 ноября (есть у “Ъ”). В Ozon пояснили, что в ситуации с продукцией «Тымлатский РК» и Salmonica уже запущена дополнительная проверка. “Ъ” направил запрос в аппарат правительства.
Тымлатский рыбокомбинат — одно из крупнейших рыбохозяйственных предприятий Камчатки, входящее в группу Salmonica. По 32,5% долей в Тымлатском рыбокомбинате принадлежат супруге вице-премьера Олега Кожемяко Ирине Герасименко и его сыну Никите Кожемяко.
Бренды «Тымлатский РК» и Salmonica производитель использует для реализации БАДов омега-3 (рыбий жир) из дикого камчатского лосося. Согласно DSM Group, на Salmonica пришлось 3,1% продаж омега-3 в России в январе—сентябре. Это пятый по популярности бренд. Под марками рыбокомбината появляется контрафакт китайских производителей. В Тымлатском рыбокомбинате считают, что допускает ее к продаже именно маркетплейс.
Случай Тымлатского рыбокомбината не частный, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. С подобными проблемами в ассоциацию, по его словам, обращались и другие производители омега-3. Проблема, по мнению эксперта, стала серьезнее после того, как 1 сентября 2025 года врачи получили возможность назначать пациентам БАДы. Подделки теперь могут наносить ущерб не только бизнесу, но и потребителям. «В лучшем случае они принимают "пустышку", а в худшем — опасные вещества»,— говорит господин Зверев.
В Ozon говорят, что в категории БАДов информация автоматически до публикации карточек сверяется с госреестрами. Правообладатели со своей стороны могут оперативно сообщать о нарушениях, замечают в компании. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что в онлайн-рознице подделки в целом выявлять и пресекать проще, чем в других каналах продаж.
Но глобально решить проблему у производителей не выходит.
Ozon реагирует на обращения: в части случаев принимается решение о закрытии магазина с нелегальной продукцией, но на его месте тут же возникают пять аналогичных, объясняет представитель Тымлатского рыбокомбината.
В компании полагают, что маркетплейсу важно тщательнее проверять зарубежных селлеров: сейчас условия выхода для них проще. Герман Зверев говорит, что производители вынуждены самостоятельно бороться с подделками, обеспечивая регулярный мониторинг электронных площадок.
Омега-3 — один из наиболее востребованных БАДов в России. В январе—сентябре, согласно DSM Group, его совокупные продажи выросли на 19,7% год к году, до 14,69 млрд руб. Это 9,6% от всего объема денежных продаж добавок. Герман Зверев говорит, что мишенью для подделок, как правило, становятся препараты омега-3 именно из дикого сырья, а не выращенной рыбы: они рассматриваются как более эффективные.
В целом нелегальные БАДы формируют 5% оборота рынка, говорит председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Еще два года назад значение, по его словам, достигало 21%. Но онлайн-продажи контрафакта сохраняют привлекательность из-за высокого спроса и низкого порога входа, поясняет эксперт. Господин Павлов напоминает, что БАДы относятся к пищевой продукции и не проходят столь жесткий контроль, как лекарства.
Маркетплейсы выступают в роли информационных посредников, чья ответственность за продажу контрафакта ограничена, напоминает партнер Comply Максим Али. Судебная практика, по его словам, исходит из того, что площадки не обязаны проактивно выискивать контрафакт. Старший юрист практики по борьбе с контрафактом и серым импортом Semenov & Pevzner Юлия Лазарева говорит, что правительство со своей стороны может ввести обязательную премодерацию БАДов через госреестры, обязать маркетплейсы интегрироваться с API Росздравнадзора, верифицировать иностранных селлеров и расширить обязательную маркировку.