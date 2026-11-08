Бизнес просит убавить добавок

Случай Тымлатского рыбокомбината не частный, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. С подобными проблемами в ассоциацию, по его словам, обращались и другие производители омега-3. Проблема, по мнению эксперта, стала серьезнее после того, как 1 сентября 2025 года врачи получили возможность назначать пациентам БАДы. Подделки теперь могут наносить ущерб не только бизнесу, но и потребителям. «В лучшем случае они принимают "пустышку", а в худшем — опасные вещества»,— говорит господин Зверев.