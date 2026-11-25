Кредиторы заглянули в теплицы
Агрокомбинат «Южный» создан в середине 1970-х годов в Карачаево-Черкесии для обеспечения овощами жителей Москвы. После распада СССР им владели структуры мэрии, вместе с частью активов которой в 2014 году он отошел ВТБ. В 2015 году банк продал «Южный» группе «Степь», подконтрольной АФК «Система». Она развивала агрокомбинат до 2020 года, когда передала его ставропольскому предпринимателю Аслану Каракотову. Сумма сделки оценивалась в 1 млрд руб. Сейчас владельцы бизнеса не раскрываются.
Оксана Лут, министр сельского хозяйства, 16 января 2026 года:
Будем принимать решение о возобновлении льготного кредитования строительства теплиц для овощей и нишевых культур.
Газета «Коммерсантъ» №219от 26.11.2026, стр. 8