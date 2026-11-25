В отношении АО «Агрокомбинат "Южный"» может быть начато производство по делу о банкротстве. Заявление о соответствующем намерении на «Федресурсе» опубликовало ООО «Юридическая сила», действующее в интересах предпринимателя Салавата Сагитова. Одновременно «Южный» столкнулся с ростом исковой нагрузки. В январе—ноябре 2026 года к компании подан 121 иск против 69 за тот же период 2025 года. Совокупная сумма требований по делам, согласно СПАРК, достигает 1,63 млрд руб. К 2025 году значение выросло в 3,4 раза. В «Южном» и «Юридической силе» “Ъ” оперативно не ответили.