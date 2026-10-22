В Италии остановлено производство моцареллы из-за забастовки дальнобойщиков

По информации агентства, длящаяся уже неделю забастовка, участники которой протестуют против бездействия властей по поводу роста цен на дизельное топливо, мешает поставкам и других продуктов в магазины. Тем не менее именно сыроделы считаются наиболее пострадавшей стороной. Производство моцареллы максимально зависит от четко скоординированной цепочки поставок: буйволиц необходимо доить безотносительно того, работают сыроварни или нет, а правила производства сыра требуют, чтобы молоко превращалось в сыр в течение 60 часов после дойки.