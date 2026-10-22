В Италии остановлено производство моцареллы из-за забастовки дальнобойщиков
Сыроделы на юге Италии потеряли за минувшие сутки €3 млн из-за прекращения производства моцареллы. Это произошло из-за блокады автодорог бастующими дальнобойщиками. Из-за блокады молоко с ферм не попало на фабрики. Об этом сообщает AP со ссылкой на местных чиновников. По их данным, на фабрики не поступило 1 млн литров молока.
По информации агентства, длящаяся уже неделю забастовка, участники которой протестуют против бездействия властей по поводу роста цен на дизельное топливо, мешает поставкам и других продуктов в магазины. Тем не менее именно сыроделы считаются наиболее пострадавшей стороной. Производство моцареллы максимально зависит от четко скоординированной цепочки поставок: буйволиц необходимо доить безотносительно того, работают сыроварни или нет, а правила производства сыра требуют, чтобы молоко превращалось в сыр в течение 60 часов после дойки.
На чрезвычайном заседании правительства Италии сегодня было принято решение о предоставлении новых налоговых льгот дальнобойщикам и фермерам, пострадавшим от роста цен на дизель. Тем не менее, как отмечает агентство, будет ли достаточно этих мер для прекращения забастовки, говорить пока рано.