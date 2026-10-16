Пища для размышлений

Действующий с начала 2025 года порядок инвестиционных вычетов сводится к возможности бизнеса сократить налог на прибыль. Он включает в себя федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ), позволяющий вычесть из его федеральной составляющей (8% при общей ставке 25%) часть средств, потраченных на развитие — покупку активов, модернизацию и проч. Производители продуктов питания изначально не были включены в число получателей льготы, но обрели возможность пользоваться «региональным» ИНВ. Он позволяет вычитать до 90% вложений из региональной части налога на прибыль (17%) и направлять 10% этих средств на уменьшение федеральной части. Сумма вычета должна быть не более 3% от налоговой базы.