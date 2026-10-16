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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
ИндустрииСельское хозяйство

Пища для размышлений

Продовольственные союзы добиваются сохранения налогового вычета
Крупнейшие союзы производителей продуктов питания пытаются убедить депутатов Госдумы не лишать их возможности использовать механизм инвестиционного налогового вычета для снижения федеральной части налога на прибыль. Эту меру поддержки отрасль может потерять как высокодоходная. Но рентабельность пищевых производств составляет лишь 8%, а дополнительные ограничения вынудят компании пересмотреть инвестиционные программы по модернизации производств.
Производители продуктов просят не лишать их инвестиционного налогового вычета

Производители продуктов просят не лишать их инвестиционного налогового вычета

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Восемь отраслевых союзов производителей продуктов питания обратились к председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову с просьбой сохранить для пищевых производств возможность использовать федеральный компонент инвестиционного налогового вычета (ИНВ). Об этом говорится в письме организаций от 14 октября (есть у “Ъ”). В Госдуме на вопросы “Ъ” не ответили.
Обращение в Госдуму подписали Союз производителей соков, воды и напитков, Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП), Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальная мясная ассоциация, «Русбренд», Рыбный союз, «Руспродсоюз» и Национальный союз хлебопечения. Представители организаций подтвердили факт направления обращения.

Действующий с начала 2025 года порядок инвестиционных вычетов сводится к возможности бизнеса сократить налог на прибыль. Он включает в себя федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ), позволяющий вычесть из его федеральной составляющей (8% при общей ставке 25%) часть средств, потраченных на развитие — покупку активов, модернизацию и проч. Производители продуктов питания изначально не были включены в число получателей льготы, но обрели возможность пользоваться «региональным» ИНВ. Он позволяет вычитать до 90% вложений из региональной части налога на прибыль (17%) и направлять 10% этих средств на уменьшение федеральной части. Сумма вычета должна быть не более 3% от налоговой базы.

Но новые поправки в налоговый кодекс, внесенные правительством в Госдуму в конце сентября, в принципе лишают производителей продуктов питания возможности пользоваться ИНВ в федеральной части, следует из письма отраслевых союзов господину Макарову. Юрист Taxology Ольга Сергейчук поясняет, что порядок применения вычета документ меняет сразу для нескольких отраслей, в их числе также добыча полезных ископаемых, выпуск напитков, табачных изделий, химических веществ и продуктов. Решение властей она связывает с тем, что эти сферы рассматриваются как устойчивые. В пояснительной записке к законопроекту указано, что корректировка параметров ИНВ осуществляется для высокодоходных отраслей.
Производители продуктов с такой логикой не согласны. Например, в «Союзмолоке» говорят, что доходность производителей продуктов составляет 8%, молочной продукции — 7%. Это оставляет очень мало возможностей для инвестирования, особенно когда перед отраслью стоят задачи по наращиванию объемов производства, констатируют там.
В условиях высокой ключевой ставки, роста налоговых и неналоговых платежей для производителей пищевой продукции возможность получения регионального ИНВ, включая федеральную часть льготы,— одна из немногих мер поддержки, позволяющих снижать инвестиционную нагрузку, объясняет зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Эксперт уверен, что сохранение механизма имеет ключевое значение для долгосрочного стратегического планирования и прогнозирования вложений в развитие бизнеса.
Авторы обращения просят сохранить для производителей пищевой продукции и напитков право на применение ИНВ в текущих параметрах, объясняет исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов.
Он также замечает, что может быть целесообразно не распространять ограничения на федеральную часть вычета для налогоплательщиков, которые уже включили соответствующие расходы в свои инвестиционные программы.
На начало октября 2026 года у производителей пищевой продукции и напитков остаются неиспользованные остатки ИНВ, говорится в письме отраслевых союзов. Авторы не раскрывают их сумму. Действующее законодательство, согласно тексту, позволяет использовать эти средства для снижения налоговой нагрузки при реализации утвержденных инвестиционных программ. Но поправки лишат производителей такой возможности. Это может привести к пересмотру инвестиционных программ, следует из текста.
Один из изложенных в письме бизнеса в Госдуму сценариев предполагает расширение возможности применения инвестиционного вычета в федеральной части.
Авторы предлагают рассмотреть возможность увеличить его предельный размер с 3% до 5% от налоговой базы для поддержки программ модернизации критичных для функционирования производств инфраструктуры и оборудования. Господин Мамонтов замечает, что сейчас износ этих систем достигает 80%.
Но потенциальный успех производителей продуктов в переговорах с властями пока не представляется очевидным. Госпожа Сергейчук напоминает, что в 2024 году представителям отрасли не удалось убедить правительство распространить на них механизм ФИНВ. Сейчас, считает она, компаниям с высокой вероятностью будет гарантировано лишь право использовать ранее накопленные остатки ИНВ, в отношении которых есть неопределенность.
Ритейл

Авторы

  • Владимир Комаров
    Владимир Комаров
    корреспондент