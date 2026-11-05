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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
ПотреблениеАПК

Время кокакольщиков

Бывшего боттлера Coca-Cola в России просят передать во внешнее управление
Как стало известно “Ъ”, алтайский производитель пива и безалкогольных напитков «Бочкари» просит президента РФ передать во внешнее управление бизнес «Мултон», который до 2022 года занимался розливом в России международных брендов Coca-Cola. Сейчас это по-прежнему один из крупнейших в стране производителей напитков, в портфеле которого такие бренды, как «Добрый» и Rich. Стоимость бизнеса «Мултон» может достигать 245 млрд руб.

Василий Шапошников / Коммерсантъ

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ООО «Бочкари» в середине октября обратилось к Владимиру Путину с предложением ввести внешнее управление в отношении АО «Мултон» и ООО «Мултон партнерс», определив саму компанию как временного управляющего. Об этом “Ъ” рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией. Обращение было переадресовано для рассмотрения в правительство и уже получило частичную поддержку профильных вице-премьеров, отметил один из них. “Ъ” обратился за комментариями в «Бочкари» и «Мултон».

«Бочкари» — производитель пива и безалкогольных напитков. Компания зарегистрирована в 1995 году в Алтайском крае. Основной владелец ООО «Бочкари» — Вадим Смагин, контролирующий 97,9% долей, следует из СПАРК. Помимо него в бизнесе участвуют Евгений Быковский, Наталья Долгих и Надежда Михайлова. В распоряжении каждого из них по 0,7% долей. Выручка компании в 2025 году составила 8,64 млрд руб., увеличившись год к году на 6,2%. Чистая прибыль выросла за год на 21,5%, до 808,6 млн руб. В портфеле «Бочкарей» бренды «Бочкари», Weiss Berg, «Немецкое», «Алтай Хан», «Андреич», «Домашние лимонады», «Лимонады ГОСТ» и другие.

«Мултон» — один из крупнейших производителей безалкогольных напитков в России. В 1995 году компанию создали петербургские бизнесмены Дмитрий Коржев, Юрий Пилипенко и Дмитрий Троицкий, запустившие в том числе бренды Rich и Nico. В 2005 году их бизнес за $501 млн выкупила глобальная Coca-Cola HBS. С тех пор «Мултон» был известен в первую очередь как российский боттлер Coca-Cola и других популярных зарубежных брендов компании. ООО «Мултон партнерс» зарегистрировано в 1999 году и до середины 2022 года называлось ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия». Его головная структура, согласно СПАРК, швейцарская Coca-Cola HBS AG. Владельцы АО «Мултон» не раскрываются. Ранее бизнес был у кипрской Adelink Limited.

В 2022 году Coca-Cola приостановила розлив в России продукции своих глобальных брендов. С этого момента бизнес «Мултона» концентрируется на локальных марках — «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy, Burn, BonAqua и проч. Согласно СПАРК, выручка ООО «Мултон партнерс» в 2025 году составила 77,32 млрд руб., увеличившись год к году на 4,2%. Чистая прибыль за тот же период выросла в 2,2 раза, до 10,25 млрд руб. Данные АО «Мултон» после 2023 года не раскрывались. Тогда его выручка составила 46,66 млрд руб., чистая прибыль — 6,25 млрд руб.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что «Мултон» сейчас самый крупный производитель безалкогольных напитков в России. Общую стоимость компании он оценивает не менее чем в 245 млрд руб. Из них 150 млрд руб.— цена бизнеса, а 95 млрд руб.— денежные средства на счетах. Эта оценка базируется на выручке Coca-Cola HBC, полученной от российского подразделения. В прошлом году она составила €1,61 млрд, или 152,8 млрд руб. без НДС по среднему курсу ЦБ.
Сделки по продаже бизнеса зарубежных компаний в России традиционно проходят со значительным дисконтом. С 2024 года его минимальный размер составляет 60%. Введение внешнего управления зачастую, но не всегда означает последующую продажу бизнеса, хотя процесс считается обратимым. Например, вернуть себе российский бизнес после введения внешнего управления ранее удалось итальянскому производителю бытовой техники Ariston Holding N.V.
В качестве обоснования своей позиции «Бочкари» в обращении к президенту указывают на то, что решение владельцев «Мултона» о приостановке инвестиций в России негативно сказывается на общей экономической ситуации в стране и на налоговых поступлениях, рассказывают собеседники “Ъ”. Как отмечают авторы письма, глобальная компания Coca-Cola оказывает поддержку Украине и спонсирует международные спортивные события, участвовать в которых российские спортсмены не могут из-за наложенных ограничений. Речь идет, например, о чемпионате мира по футболу, чемпионате Европы по футболу и Олимпийских играх.
Став временным управляющим, «Бочкари» собираются развивать инвестиционную активность на исторических территориях России и выделять средства на финансирование благотворительных программ. Основатель Famous Amazing Brands Антон Стельмаков отмечает, что на российском рынке за последние несколько лет нередко случалось, что небольшой производитель получал бизнес более крупного. Поэтому ничего удивительного в этом предложении, по его мнению, нет. Такой опыт есть в том числе и у «Бочкарей». В сентябре Вадим Смагин выкупил российский бизнес польского производителя алюминиевых банок Canpack.
Ранее «Бочкари» уже делали попытки наладить выпуск лимонада со вкусом «кола» самостоятельно. В портфеле компании есть в том числе линейка Bochkari Hit, которая позиционируется как импортозамещающая. Она включает позиции «Кола», Orange и Citrus в федеральной рознице. Антон Стельмаков отмечает, что, несмотря на многочисленные попытки, занять существенную долю на российском рынке напитков со вкусом колы до сих пор не удалось ни одному локальному производителю. Лидирующие позиции на нем занимает не только «Добрый», но и оригинальная Coca-Cola из-за рубежа, говорит он.
Рынок безалкогольных напитков
Пищевая промышленность
Ритейл

Авторы

  • Владимир Лавицкий
    Владимир Лавицкий
    первый заместитель шеф-редактора
  • Александра Мерцалова
    Александра Мерцалова
    заместитель заведующего отделом