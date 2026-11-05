Время кокакольщиков
«Бочкари» — производитель пива и безалкогольных напитков. Компания зарегистрирована в 1995 году в Алтайском крае. Основной владелец ООО «Бочкари» — Вадим Смагин, контролирующий 97,9% долей, следует из СПАРК. Помимо него в бизнесе участвуют Евгений Быковский, Наталья Долгих и Надежда Михайлова. В распоряжении каждого из них по 0,7% долей. Выручка компании в 2025 году составила 8,64 млрд руб., увеличившись год к году на 6,2%. Чистая прибыль выросла за год на 21,5%, до 808,6 млн руб. В портфеле «Бочкарей» бренды «Бочкари», Weiss Berg, «Немецкое», «Алтай Хан», «Андреич», «Домашние лимонады», «Лимонады ГОСТ» и другие.
«Мултон» — один из крупнейших производителей безалкогольных напитков в России. В 1995 году компанию создали петербургские бизнесмены Дмитрий Коржев, Юрий Пилипенко и Дмитрий Троицкий, запустившие в том числе бренды Rich и Nico. В 2005 году их бизнес за $501 млн выкупила глобальная Coca-Cola HBS. С тех пор «Мултон» был известен в первую очередь как российский боттлер Coca-Cola и других популярных зарубежных брендов компании. ООО «Мултон партнерс» зарегистрировано в 1999 году и до середины 2022 года называлось ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия». Его головная структура, согласно СПАРК, швейцарская Coca-Cola HBS AG. Владельцы АО «Мултон» не раскрываются. Ранее бизнес был у кипрской Adelink Limited.