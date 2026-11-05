Время кокакольщиков

«Мултон» — один из крупнейших производителей безалкогольных напитков в России. В 1995 году компанию создали петербургские бизнесмены Дмитрий Коржев, Юрий Пилипенко и Дмитрий Троицкий, запустившие в том числе бренды Rich и Nico. В 2005 году их бизнес за $501 млн выкупила глобальная Coca-Cola HBS. С тех пор «Мултон» был известен в первую очередь как российский боттлер Coca-Cola и других популярных зарубежных брендов компании. ООО «Мултон партнерс» зарегистрировано в 1999 году и до середины 2022 года называлось ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия». Его головная структура, согласно СПАРК, швейцарская Coca-Cola HBS AG. Владельцы АО «Мултон» не раскрываются. Ранее бизнес был у кипрской Adelink Limited.