Та еще птица
За год мясо бройлера подорожало на 37%
К концу октября 2026 года оптовая стоимость бройлера выросла на 37% в годовом выражении, до 250 руб. за 1 кг. Продукт дорожает из-за существенного увеличения издержек у птицеводов и сокращения производства. Подорожание этого вида мяса не удается сдержать даже за счет увеличения импорта из Белоруссии и Китая.
По итогу 44-й недели 2026 года (26 октября — 1 ноября) оптовая стоимость бройлера составила 250 руб. за 1 кг, увеличившись на 37% год к году, следует из данных участников рынка. К предыдущей неделе рост составил 2%. Филе подорожало на 42% год к году, до 458 руб. за 1 кг, бедро — на 38%, до 190 руб., окорочок — на 31%, до 205 руб., голень — на 22%, до 200 руб., фарш механической обвалки — на 3%, до 72 руб. за 1 кг. Год к году снизились цены только на крыло — на 10%, до 148 руб.
Рост оптовых цен сказывается и на рознице.
По подсчетам Росстата, куры охлажденные и мороженые в сентябре 2026 года в магазинах подорожали в среднем на 15,8% год к году, до 267,8 руб. за 1 кг, окорочок — на 12,3%, до 310,5 руб.
В Минсельхозе “Ъ” заявили, что российские птицеводческие предприятия работают стабильно и полностью обеспечивают внутренний рынок необходимыми объемами продукции. В министерстве напомнили, что длительное время цены на мясо птицы были на относительно низком уровне. Сейчас же происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек производства.
В группе «Черкизово» считают, что основным фактором роста оптовых цен на мясо бройлера стало сокращение предложения на внутреннем рынке в последние месяцы на фоне сохраняющегося стабильного спроса. По данным партнера по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбины Корягиной, цены производителей на реализацию живой птицы с 2022 года по сентябрь 2026 года выросли на 42%, до 145,5 тыс. за тонну. Это напрямую транслируется в оптовые цены на мясо. Также птицеводы столкнулись с подорожанием кормов, логистики, энергоресурсов, а также дефицитом кадров, перечисляет она. При этом, добавляет госпожа Корягина, спрос смещается в сторону охлажденной продукции, требующей более строгой логистики, что увеличивает операционные затраты.
Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров рост отпускных цен связывает со снижением выпуска мяса птицы в России. В AD Libitum считают, что предложение курятины не дотягивает до уровня спроса. Согласно подсчетам Росстата, за январь—сентябрь 2026 года промышленный выпуск мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы сократился на 5,7% год к году, до 3,8 млн тонн.
Производство птицы на убой в сельхозорганизациях сократилось на 3,6%, до 4,89 млн тонн в живом весе.
Снижение производства также может быть связано с проблемами отдельных производителей, добавляют в AD Libitum. Отрасль часто сталкивается с форс-мажорами — например, эпизоотией и ситуацией в приграничных с Украиной регионах, поясняет он. Вместе с тем часть птицеводов могут корректировать поголовье из-за снижения рентабельности и избытка предложения такой продукции на внутреннем рынке.
Одновременно уменьшились объемы реализации и товарные запасы, отмечает Андрей Кучеров. По его данным, на конец сентября 2026 года в сельхозорганизациях находилось 57,9 тыс. тонн мяса птицы, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. Впрочем, говорить о системном дефиците курятины не стоит, считает эксперт. По его мнению, действующих мощностей достаточно для обеспечения внутреннего рынка. Восстановление производства можно ждать не ранее первого квартала 2027 года, прогнозируют в AD Libitum.
Рост цен на бройлера не удается сдержать и за счет увеличения импорта мяса птицы. Согласно подсчетам участников рынка, в январе—сентябре 2026 года Россия ввезла 283,9 тыс. тонн такой продукции, что на 26,4% больше год к году. Поставки из Белоруссии увеличились на 16,8%, до 148,1 тыс. тонн, из Китая — на 81,3%, до 110,8 тыс. тонн.
Годовое производство птицы в России превышает 5,6 млн тонн, отмечает Альбина Корягина. Объемы импорта из Китая и Белоруссии даже при росте исчисляются сотнями тысяч тонн, что составляет лишь небольшой процент от общего рынка. Этого недостаточно, чтобы создать профицит и обвалить цены, констатирует она. При этом из Китая в основном везут дешевое филе, которое конкурирует с внутренней продукцией, но не решает проблему дефицита других позиций — например, окорочков или тушек, добавляет госпожа Корягина.
Газета «Коммерсантъ» №204от 03.11.2026, стр. 10