Та еще птица

По итогу 44-й недели 2026 года (26 октября — 1 ноября) оптовая стоимость бройлера составила 250 руб. за 1 кг, увеличившись на 37% год к году, следует из данных участников рынка. К предыдущей неделе рост составил 2%. Филе подорожало на 42% год к году, до 458 руб. за 1 кг, бедро — на 38%, до 190 руб., окорочок — на 31%, до 205 руб., голень — на 22%, до 200 руб., фарш механической обвалки — на 3%, до 72 руб. за 1 кг. Год к году снизились цены только на крыло — на 10%, до 148 руб.