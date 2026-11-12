Потребители крошат батончики
Продажи протеиновых и злаковых батончиков начали снижаться
Натуральные продажи в рознице батончиков из злаков и мюсли для здорового питания с октября 2025 года по сентябрь 2026 года сократились на 8,6% в годовом выражении. Пик спроса на здоровые десерты пришелся на 2025 год, а теперь рынок постепенно подходит к насыщению. Более того, потребители реже делают импульсные покупки и чаще экономят.
Розничные продажи батончиков для здорового питания (злаковые, мюсли, шоколадные без сахара) с октября 2025 года по сентябрь 2026 года сократились в натуральном выражении на 8,6% к предыдущим 12 месяцам, до 5,73 тыс. тонн. Такие данные приводит аналитическая компания NTech. В денежном выражении продажи за 12 месяцев снизились на 4,8%, до 6,6 млрд руб. Натуральные продажи протеиновых продуктов (без учета молочной продукции) за этот же период выросли только на 2,4%, до 7,5 тыс. тонн, денежные — сократились на 3,7%, до 14,7 млрд руб.
В целом натуральные продажи сладостей без сахара с октября 2025 года по сентябрь 2026 года прибавили 5% год к году, до 18,4 тыс. тонн, денежные — 2%, до 27,5 млрд руб. В основном увеличивалась реализация шоколада без сахара и плодово-ягодных десертов.
Председатель Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов считает, что интерес к ЗОЖ-продукции в целом увеличился в этом году на 20%. Но среди растущих направлений эксперт выделяет протеиновое мороженое. В сети «Пятерочка» заметили рост интереса к здоровым сладостям в целом на 15% в годовом выражении.
В сети «Лента» уже видят в отдельных категориях охлаждение. Пик тренда на сладости для здорового питания пришелся на 2025 год. Сейчас, по мнению компании, рынок уже перенасытился такой продукцией. Моду на здоровые продукты постепенно сменяет тренд на «простую и домашнюю еду», добавляют в «Ленте».
Видны признаки насыщения на рынке традиционных протеиновых батончиков, хотя ниша остается достаточно большой, говорит управляющий директор «Алфин» (развивает бренд Nattys) Дмитрий Куприянов. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов констатирует, что внутри категории десертов для здорового питания из-за роста предложения уже начался «каннибализм среди производителей». «Покупателю все труднее ориентироваться среди предложений»,— поясняет Дмитрий Куприянов.
Привлекать потребителей, по мнению господина Куприянова, становится сложнее. Выигрывать на текущем рынке, считает он, можно за счет расширения присутствия в сетях и низкой цены. Господин Леонов замечает, что негативные тренды в сегменте накладываются на общее снижение частоты импульсивных покупок, от которых сильно зависят все снеки.
Михаил Дегтярев, министр спорта РФ, май 2026 года, в комментарии ИС «Вести»:
«Всем рекомендую побольше двигаться, и до 12 часов дня можно сахар, глюкозу, а после — нежелательно».
Темпы роста сегмента здоровых сладостей, по мнению руководителя FitnessData Максима Боровикова, могли замедлиться вслед за сдержанной динамикой доходов населения и общим снижением интереса к спорту. Расходы перераспределяются в пользу первоочередных трат, говорит он. Согласно FitnessData, вовлечены в занятия фитнесом в третьем квартале 2026 года были 5,15% жителей России. Значение не выросло к началу года и показало увеличение к 2025 году только на 0,05 процентного пункта (п. п.). Годом ранее прирост составил 0,35 п. п.
Вернуться к активному росту спрос на продукты для здорового питания, по мнению Максима Боровикова, может в случае возвращения роста реальных располагаемых доходов населения на уровень выше 2–2,5% год к году. Дмитрий Куприянов считает, что конкуренция на рынке здоровых и протеиновых батончиков в 2027 году продолжит усиливаться. В наиболее сложной ситуации, по его мнению, окажутся бренды, выпускающие продукцию в рамках контрактного производства. «Здесь давление может идти с двух сторон: площадка повышает тарифы вслед за своими расходами, а сети сдерживают закупочные цены или запрашивают скидки на промо»,— заключает он.
Газета «Коммерсантъ» №209от 12.11.2026, стр. 9