Россия нарастила импорт маргарина из США в 41 раз в сентябре
Россия в сентябре нарастила импорт американского маргарина в 41 раз по сравнению с первым месяцем осени прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные таможни США. В сентябре 2025-го стоимость поставок составляла $4,5 тыс., а сейчас превысила $184,7 тыс.
В июле и августе 2026-го США не поставляла в Россию маргарин и спреды. В июне объем поставок в денежном выражении составил $102,8 тыс.
За первые девять месяцев этого года экспорт этой продукции в Россию достиг $380,4 тыс., тогда как за тот же период прошлого года этот показатель составлял лишь $30,2 тыс.
Общий экспорт американского маргарина за сентябрь составил $39,3 млн. Главными импортерами выступили Канада ($11,8 млн), Мексика ($8,6 млн), Нидерланды ($5,5 млн), Куба ($1,9 млн) и Ирландия ($1,2 млн). В целом за первые три квартала США поставили этой продукции на мировой рынок на сумму $305,8 млн.