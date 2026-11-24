Для булок настала сладкая жизнь
Продажи хлебобулочных изделий выросли на 4,4%
Натуральные продажи хлебобулочных изделий в рознице в январе—сентябре 2026 года выросли на 4,4% за год, денежные — на 14%. В основном это объясняется тем, что в магазинах стали чаще открываться пекарни. Рост спроса не останавливает даже подорожание хлеба за год на 10%.
Натуральные продажи хлебобулочных изделий в январе—сентябре 2026 года в рознице выросли на 4,4% в годовом выражении, денежные — на 14%. Такие данные приводит аналитическая компания NTech. В «Руспродсоюзе» (объединяет крупных производителей продуктов питания) также отмечают увеличение продаж хлеба в сетевой рознице.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) говорят, что в первой половине 2026 года спрос на выпечку у ритейлеров вырос на 25% год к году. Во «Вкусвилле» фиксируют увеличение выручки в категории на 15%. В «Магните» говорят о росте натуральных продаж за девять месяцев 2026 года на 6,6%. Реализация собственной выпечки из полуфабрикатов показала двузначный рост.
Рост натуральных продаж за первые девять месяцев года, согласно NTech, показали все категории хлебобулочных изделий, кроме багета.
Для базовых позиций, пшенично-ржаного хлеба и батонов, увеличение составило 6,2% и 1,9% за год соответственно. Интерес к несладким булочкам прибавил 11,7%, чиабаттам — 21,8%. Последние занимают относительно небольшую, хотя и растущую долю в структуре потребления: за год показатель увеличился с 1,8% до 2,2% в общем объеме реализации хлебобулочных изделий в натуральном выражении.
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков связывает растущие продажи в рознице хлебобулочных изделий со смещением спроса. Магазины развивают зоны собственной выпечки, на которые переориентируется часть посетителей заведений общепита и несетевой розницы. Аналитики Infoline ранее отмечали, что количество заведений общепита в России сократилось за год на 7,8%, до 223,8 тыс., на конец июля 2026 года. В 2ГИС говорят, что сейчас в российских городах-миллионниках 7,5 тыс. пекарен. За год показатель сократился на 1%.
Еще одним драйвером хлебной категории может быть активный вывод новинок. Аналитики «Вкусвилла» говорят, что потребители чаще ориентируются на хлеб как на самостоятельное блюдо и используют его как основу для кухонь разных стран. Так, наиболее заметный рост интереса в хлебной категории в сети отмечают в сегменте лепешек и национального хлеба, приводя в качестве примера роти (индийский вариант лаваша). Глава АКОРТ Станислав Богданов тоже рассматривает интерес к новым видам хлеба как стимул продаж в категории.
Дополнительный фактор — рост интереса к выпечке как к доступному готовому продукту, говорит Дмитрий Востриков. Это может быть актуально в условиях общего стремления населения сократить расходы. Согласно «Сбер Индексу», рост номинальных трат замедляется. В октябре в сегменте продовольствия увеличение составило 10% за год, в начале 2026 года оно оценивалось в 13,3%.
Согласно Росстату, средняя стоимость хлебобулочных изделий из пшеничной муки на 16 ноября составила 127,8 руб. за 1 кг, увеличившись за год на 10,3%.
Для хлеба из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки аналогичный прирост составил 10%, до 109 руб. за 1 кг. Но категория отличается низкой эластичностью спроса, констатирует Дмитрий Востриков. Базовый ассортимент покупают вне зависимости от цены, хотя высокая стоимость позиций может способствовать перераспределению спроса.
Рост цен объясняется инфляцией и увеличением издержек производителей — затрат на ингредиенты, оплату труда, обеспечение логистики, энергоресурсы, констатирует Станислав Богданов. Торговые сети, по его словам, в октябре продавали хлебобулочные изделия «первой цены» (наиболее бюджетные позиции) с отрицательной наценкой минус 2%.
Газета «Коммерсантъ» №217от 24.11.2026, стр. 9