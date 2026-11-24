Еще одним драйвером хлебной категории может быть активный вывод новинок. Аналитики «Вкусвилла» говорят, что потребители чаще ориентируются на хлеб как на самостоятельное блюдо и используют его как основу для кухонь разных стран. Так, наиболее заметный рост интереса в хлебной категории в сети отмечают в сегменте лепешек и национального хлеба, приводя в качестве примера роти (индийский вариант лаваша). Глава АКОРТ Станислав Богданов тоже рассматривает интерес к новым видам хлеба как стимул продаж в категории.