Имитация праздника

Конъюнктура на рынке до конца года вряд ли существенно поменяется. В Рыбном союзе ждут, что всего в этом году произведут не более 4,5 тыс. тонн лососевой икры. Это будет в два-три раза хуже результата прошлого года — 12,4 тыс. тонн. Производство осетровой икры, по мнению организации, в то же время может увеличиться с 89 тонн в прошлом году до 90–93 тонн в нынешнем. Ее объем, впрочем, в общей структуре спроса и производства остается незначительным. Выпуск икры прочих рыб, согласно ожиданиям Рыбного союза, может превысить 60 тыс. тонн. Это лучше результатов 2025 года, когда было 56,4 тыс. тонн.