Имитация праздника
Выпуск заменителей икры в январе—августе вырос на 28,9%
14.10.2026, 08:00
За первые восемь месяцев 2026 года выпуск заменителей икры в России увеличился на 28,9% в годовом выражении, августовский рост составил 46,9%. Такая продукция может восприниматься потребителями как бюджетная альтернатива красной икре. Ее выпуск в этом году уже упал на 68,4%, а цены выросли на 59%.
В январе—августе 2026 года в России было произведено 2,6 тыс. тонн заменителей икры, следует из данных Росстата. Год к году значение выросло на 28,9%. Только в августе годовой рост составил 46,9%, до 334,2 тонн. Совокупное производство икры и ее заменителей в январе—августе 2026 года, согласно Росстату, сократилось на 17,4% год к году, до 49,8 тыс. тонн.
Заменители икры — это структурированная или имитированная продукция, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Первая категория изготавливается из икорной массы (сырье из поврежденных, лопнувших, раздавленных или мелких икринок). С помощью добавок, по словам эксперта, продукции придают вид, почти неотличимый от натуральной. Имитированная икра, поясняет он, производится из полисахарида бурых водорослей, который готовят на рыбном бульоне. Подкрашенный и ароматизированный раствор капают в хлорид кальция — получаются «икринки».
Согласно «Чек Индексу» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), количество покупок имитированной красной икры в январе—сентябре 2026 года увеличилось на 14% в годовом выражении. Средняя стоимость трансакции прибавила 10%, до 595 руб. за упаковку.
Речь может идти о переориентации спроса из-за снижения доступности природной икры. Объем ее производства из лососевых рыб в январе—августе 2026 года сократился на 68,4% год к году, до 3,1 тыс. тонн. Это привело к увеличению цен. В январе—сентябре 2026 года медианная стоимость икры в рознице составила 17,1 тыс. руб. за 1 кг, прибавив 59% год к году, отмечают в «Чек Индексе». Количество покупок за счет этого сократилось на 17% год к году. Красная икра фактически перешла в премиальный сегмент, констатируют в Рыбном союзе.
Динамика цен объясняется неудачной путиной лососевых.
Из-за природных факторов, в том числе повышения температуры воды, их совокупный вылов на 12 октября составил 98,6 тыс. тонн, потеряв 60,3% к прошлому году, который тоже был не слишком удачным, следует из данных Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Это уже привело к резкому росту оптовых цен на красную рыбу: за год она подорожала более чем на треть (см. “Ъ” от 1 октября).
Рост производства и спроса в категории заменителей икры в Рыбном союзе называют естественной реакцией рынка на увеличение стоимости натуральной продукции. Покупатели так сокращают расходы, считают там. Многие потребители, по мнению аналитиков «Чек Индекса», также переходят на белую икру минтая, трески или сельди. Там отмечают, что в последнем сегменте доминирует минтай. Впрочем, согласно Росстату, производство икры прочих рыб в России в январе—августе 2026 года также снизилось на 9,1% в годовом выражении, до 44 тыс. тонн.
Герман Зверев сомневается в том, что потребители натуральной икры могут переориентироваться на заменители: речь идет не о взаимозаменяемых продуктах. Эксперт поясняет, что в рознице растет ассортимент дешевой структурированной щучьей икры, аналога натуральной. Именно она стала драйвером. Заменители могут рассматриваться для повседневного потребления, в то время как натуральная икра тихоокеанских лососей приобретается на праздники, рассуждают в Рыбном союзе.
Торговые сети выстраивают ассортимент вслед за спросом, напоминают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Сейчас в магазинах федеральных ритейлеров представлено по 18–100 видов икры, из которых 4–15 — имитированная продукция. Обычно она формирует 10–15% ассортимента, говорят в АКОРТ и добавляют, что основу икорной категории составляет натуральная, в первую очередь красная икра, формирующая 27–30% предложения.
Конъюнктура на рынке до конца года вряд ли существенно поменяется. В Рыбном союзе ждут, что всего в этом году произведут не более 4,5 тыс. тонн лососевой икры. Это будет в два-три раза хуже результата прошлого года — 12,4 тыс. тонн. Производство осетровой икры, по мнению организации, в то же время может увеличиться с 89 тонн в прошлом году до 90–93 тонн в нынешнем. Ее объем, впрочем, в общей структуре спроса и производства остается незначительным. Выпуск икры прочих рыб, согласно ожиданиям Рыбного союза, может превысить 60 тыс. тонн. Это лучше результатов 2025 года, когда было 56,4 тыс. тонн.
Газета «Коммерсантъ» №190от 14.10.2026, стр. 1