Экспорт молока и сливок принес России рекордные $35 млн в январе — августе

В стоимостном выражении экспорт вырос на 17% по сравнению с показателем годом ранее. В натуральном выражении поставки за тот же период увеличились на 11%. «Россия демонстрирует рекордные для этого периода показатели экспортной выручки за поставки упакованного молока и сливок»,— цитирует ТАСС сообщение «Агроэкспорта».