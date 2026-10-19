Экспорт молока и сливок принес России рекордные $35 млн в январе — августе
Федеральный центр «Агроэкспорт» сообщил, что в январе — августе Россия экспортировала свыше 24 тыс. т упакованного молока и сливок на сумму около $35 млн. При этом данные стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за август пока не учтены.
В стоимостном выражении экспорт вырос на 17% по сравнению с показателем годом ранее. В натуральном выражении поставки за тот же период увеличились на 11%. «Россия демонстрирует рекордные для этого периода показатели экспортной выручки за поставки упакованного молока и сливок»,— цитирует ТАСС сообщение «Агроэкспорта».
Среди крупнейших покупателей оказались Казахстан, Киргизия, Грузия, Белоруссия и Абхазия. Всего за восемь месяцев российское упакованное молоко и сливки поставлялись более чем в 70 стран.