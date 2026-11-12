Щи да каша — пища наша

«В каждой семье есть свои рецепты. если в супе есть капуста, свекла, морковка, добавлены томаты — значит, получается борщ. У супа действительно есть несколько рецептов. Если хотите, можете продавать в своих заведениях по-разному: это добровольная история. Но вы для себя должны понять: интересно ли вам заниматься русской кухней и продавать еще что-то, кроме борща? Если вы хотите делать ресторан русской кухни, тогда вы должны соответствовать ГОСТу».