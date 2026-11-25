Крабы встретятся в суде
«БалтКо» спорит из-за бренда морепродуктов Vici
Производитель крабовых палочек «БалтКо» пытается через суд досрочно прекратить охрану товарного знака Vici, зарегистрированного на Ирину Афанасьеву. Компания, много лет выпускающая продукцию под этим брендом, столкнулась с отказами Роспатента при регистрации новых собственных обозначений. При этом сейчас у самой «БалтКо» нет зарегистрированного товарного знака Vici для выпуска свежих морепродуктов. Наличие одноименного знака у стороннего лица может мешать расширить ассортимент под маркой «БалтКо».
Компания «БалтКо» пытается через суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить действие торгового знака Vici, принадлежащего Ирине Афанасьевой, следует из материалов дела. С 2022 года по 2024 год она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, специализирующийся на розничной торговле. В самой «БалтКо» уже много лет выпускают крабовые полкочки под брендом Vici. Следующее заседание назначено на 30 ноября. В данный момент суд установил лишь временный запрет на решения Роспатента по заявкам «БалтКо» в виде обеспечительных мер.
“Ъ” направил запрос в головную структуру «БалтКо» АО «УК "Группа Океан"». С госпожой Афанасьевой связаться не удалось.
«БалтКо» создана в 2003 году как структура литовского производителя крабовых палочек Viciunai Group. В 2024 году вместе с другими российскими активами компания была продана. Новый собственник не раскрывается. Как ранее сообщал “Ъ”, сделка могла быть совершена в интересах крупного импортера рыбы и морепродуктов «Юнифрост». По данным СПАРК, в 2025 году выручка ООО «БалтКо» увеличилась на 20,76% год к году, до 27,54 млрд руб., убыток составил 207,75 млн руб. против 263,86 млн руб. чистой прибыли годом ранее.
По данным аналитической компании NTech, натуральные розничные продажи сурими Vici в январе—сентябре 2026 года выросли на 32% год к году. Сам бренд занимает 33% рынка в категории. Продажи копченой рыбы Vici выросли на 24% год к году, морепродуктов — на 29%.
Хотя «БалтКо» выпускает крабовые палочки Vici, у компании нет для товаров «свежие морепродукты, свежая рыба, овощи и фрукты» товарных знаков с обозначением Vici, говорит патентный поверенный и руководитель практики «Интеллектуальная собственность» бюро КИАП Эльдар Гулиев. Сейчас компания, видимо, захотела расширить ассортимент продукции и столкнулась с препятствием в виде товарного знака Ирины Афанасьевой, добавляет он.
Самые ранние заявки «БалтКо» датируются 2025 годом, говорит партнер и руководитель практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али. Госпожа Афанасьева зарегистрировала свой знак еще в начале 2023 года. В данном случае знак Ириной Афанасьевой имеет более ранний приоритет и поэтому стал препятствием в регистрации новых обозначений «БалтКо», констатирует руководитель практики интеллектуальной собственности адвокатского бюро Nordic Star Зотова Вера. Многолетнее использование бренда Vici не дает «БалтКо» автоматического преимущества при регистрации новых товарных знаков.
Иногда компания задумывается о защите своего бренда заметно позже, чем начинает работать с ним, отмечает Максим Али.
По его словам, выпускать продукцию под брендом можно и без регистрации товарного знака, но рискованно, добавляет эксперт. Например, Ирина Афанасьева могла бы оспаривать регистрацию знаков «БалтКо», добавляет он. «Очевидно, "БалтКо" заинтересовано в устранении такой угрозы»,— констатирует Максим Али.
Советник Lidings Владислав Рябов говорит, что именно на Ирине Афанасьевой лежит бремя доказывания использования спорного товарного знака в течение последних трех лет. Если она не докажет этого, скорее всего, требование компании будет удовлетворено, добавляет господин Рябов. Если суд удовлетворит требования компании и досрочно прекратит правовую охрану товарного знака Ирины Афанасьевой, то Роспатент с высокой вероятностью примет положительное решение и зарегистрирует товарные знаки, заключает Эльдар Гулиев.
Газета «Коммерсантъ» №218от 25.11.2026, стр. 9