На рынке комбикормов шрот конкурирует с подешевевшей пшеницей, говорит собеседник “Ъ” на аграрном рынке, что давит на стоимость всех компонентов. Эксперт обращает внимание и на то, что производство мяса и птицы в России сейчас снижается. Это естественным образом сдерживает потребности животноводов в кормах. Потребление подсолнечного шрота в сезоне 2025/26 сократилось на 4% в годовом выражении, говорит Альбина Корягина. Она связывает это с оптимизацией рационов в птицеводстве. Производители замещают более дорогой подсолнечный протеин альтернативами — например, соевым шротом, говорит она.