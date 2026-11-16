Из семечек отжали цену
Подсолнечный шрот за год подешевел на 59,2%
Оптовая стоимость подсолнечного шрота упала за год на 59,2%. В октябре стоимость тонны шрота составила 5,3 тыс. руб. Это связано с ограничением экспорта из-за блокады Черного моря. За рубеж отправлялось 30–40% шрота, треть из которого покупала Турция. Российским животноводам и птицеводам излишки не нужны: они сокращают производство.
В октябре 2026 года средняя стоимость подсолнечного шрота на внутреннем рынке России составила 5,3 тыс. за тонну, сократившись год к году на 59,2%. Такие данные приводят в OleoScope. Это наиболее заметное падение в категории шротов. Соевый в октябре подешевел на 3,6%, до 36,4 тыс. руб. за тонну, рапсовый — на 15,7%, до 32,8 тыс. руб. за тонну.
Подсолнечный шрот — продукция, которая традиционно сильно зависит от экспорта. В ГК «Эфко» говорят, что цены на подсолнечный шрот на внутреннем рынке снизились практически до минимального уровня. За рубеж, по оценке партнера по развитию бизнеса Neo Альбины Корягиной, отправляется 30–35% совокупного объема производства. Источник “Ъ” на рынке масла считает, что для подсолнечного и рапсового шрота доля экспорта достигает не менее 40%, для соевого — 20%. Он говорит, что в сезоне 2025/26 выпуск подсолнечного шрота составил 6,5 млн тонн, 2,5 млн тонн отправились на экспорт. Для рапса значения составили 2,5 млн и 1 млн тонн соответственно.
Основной фактор падения цен на шрот — ограниченный экспорт. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев напоминает, что одним из ключевых покупателей выступала Турция. Сейчас поставки туда осложнены из-за логистических ограничений в Черном море. Рост предложения шрота на внутреннем рынке давит на его стоимость, говорит он. Альбина Корягина замечает, что доля Турции в экспорте шрота достигает 30%. Но в январе—сентябре 2026 года страна сократила закупки на 14%. Поставки в Китай в этом году, по ее словам, упадут на 25–30% из-за ценовой конкуренции с аргентинской продукцией.
Источник “Ъ” на аграрном рынке говорит, что имеющиеся на северо-западе РФ мощности портов используются в первую очередь для экспорта зерновых, чей путь пролегает по железной дороге.
Такая логистика для дешевого и объемного шрота может быть экономически невыгодной, так как заводы по его переработке расположены на юге страны, замечают в «Рексофт Консалтинге». Ограниченный экспортный потенциал, по мнению аналитиков, накладывается на относительно высокий урожай. Совокупный сбор подсолнечника в этом году вырастет на 8,6%, до 19 млн тонн. Прирост обеспечивают как раз максимально удаленные от балтийских портов южные регионы.
Внутри страны шрот потребляется в первую очередь производителями комбикормов для сельскохозяйственных животных. Аналитики «Рексофт Консалтинга» отмечают, что теоретически показатель можно увеличить, выпуская высокобелковые позиции, с существенной долей шрота. Но оперативно заменить экспорт вряд ли получится, замечают там.
На рынке комбикормов шрот конкурирует с подешевевшей пшеницей, говорит собеседник “Ъ” на аграрном рынке, что давит на стоимость всех компонентов. Эксперт обращает внимание и на то, что производство мяса и птицы в России сейчас снижается. Это естественным образом сдерживает потребности животноводов в кормах. Потребление подсолнечного шрота в сезоне 2025/26 сократилось на 4% в годовом выражении, говорит Альбина Корягина. Она связывает это с оптимизацией рационов в птицеводстве. Производители замещают более дорогой подсолнечный протеин альтернативами — например, соевым шротом, говорит она.
Падение цен на шрот может негативно сказаться на бизнесе маслоэкстракционных заводов. На юге РФ продукция, по оценке «Рексофт Консалтинга», в августе обеспечивала 16–17% выручки с тонны семян подсолнечника. Сейчас поступления переработчиков могут сократиться на 8%. Часть потерь компании будут стремиться компенсировать, добиваясь снижения цен на подсолнечник, считают аналитики. Это смягчит удар по их бизнесу, но перенесет риски на аграриев. Сложности со сбытом шрота также создают риск остановки маслозаводов, поясняют в «Рексофт Консалтинге».
Хранить шрот длительное время невыгодно, к тому же найти свободные мощности сложно: элеваторы переполнены зерном, объясняет источник “Ъ” на аграрном рынке .
В ситуации, когда возможности освободить склады нет, сокращение объема производства, по его словам, может быть единственным выходом. Госпожа Корягина говорит, что рентабельность производства шротов в январе—июне 2026 года и так составляла 1,9%.
Михаил Мальцев говорит, что потери в части шрота переработчики вынуждены перекладывать в цены на растительное масло. Ситуация с ним пока выглядит лучше: экспорт пострадал в меньшей степени. В результате стоимость продукции в октябре, согласно OleoScope, составила 70,8 тыс. руб. за тонну, потеряв только 17,9% в годовом выражении. Подсолнечник за тот же период подешевел на 34,9%, до 24,1 тыс. руб.
Газета «Коммерсантъ» №212от 17.11.2026, стр. 10