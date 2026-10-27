Для напитков уменьшается тара

Спрос на крепкий алкоголь в маленькой таре 0,1–0,375 л в России сейчас растет, говорит коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов. По его данным, в 2025 году продажи водки в бутылках 0,375 л выросли на 11,4%, а в формате 0,1 л — на 6,4%. Особенно заметный рост в бутылках по 0,25 л показали джин на 40,8% и отечественный виски на 48,9%.