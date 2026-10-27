Для напитков уменьшается тара
«Арнест» начал выпуск алюминиевых банок объемом 0,15 л и 0,2 л
ГК «Арнест» начнет выпуск алюминиевых банок мини-форматов объемом 0,15 л и 0,2 л. Предполагается, что новая тара будет предназначена в том числе для крепкого алкоголя, например, коктейлей или аперитивов. Спрос на продукцию в малой упаковке сейчас растет в том числе из-за ее дешевизны и удобства потребления.
«Арнест Упаковочные Решения» (АУР), входящая в ГК «Арнест» Алексея Сагала, начнет производство алюминиевых банок мини-форматов объемом 0,15 л и 0,2 л, рассказали “Ъ” в компании. Сейчас такой продукции в России не выпускается, добавили там. Осенью 2024 года АУР прекратила выпуск банок 0,5 л, полностью переориентируясь на производство тары объемом 0,45 л. Тогда свое решение АУР объяснила снижением интереса заказчиков из пищевой индустрии к покупке пол-литровой банки.
ГК «Арнест» основана в 1993 году на базе советского Невинномысского завода бытовой химии. В группу входят АУР, «Арнест ЮниРусь», АО «Арнест» и «Пивоварни Бочкарев». Компания специализируется на производстве товаров повседневного спроса и упаковки. По данным СПАРК, в 2025 году выручка основного юрлица — АО «Арнест» — увеличилась на 12,9% год к году, до 17,5 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 15,7%, до 4 млрд руб.
Существенное увеличение производственных мощностей алюминиевой банки позволило компании расширить ассортимент продукции, отмечает гендиректор АУР Александр Исаев. По собственным данным, после прошедшей модернизации и расширения производства компания увеличила выпуск алюминиевой упаковки на 2,5 млрд банок год к году, до 10 млрд.
По словам Александра Исаева, новые виды тары могут быть востребованы в категориях готовых к употреблению коктейлей, функциональных напитков, холодного кофе, ароматизированной воды и других порционных продуктов, для которых важны компактность и фиксированный объем разового потребления.
Тара объемом 0,45 л в основном предназначена для производителей энергетиков, пива и пивных напитков, а 0,33 л используется для газированных напитков и прочих подобных сегментов, добавляет он. Одним из первых покупателем такой тары стал калужский ликероводочный завод «Кристалл», отметили в АУР. В банку объемом 150 мл компания разливает свой аперитив Bionica.
Спрос на крепкий алкоголь в маленькой таре 0,1–0,375 л в России сейчас растет, говорит коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов. По его данным, в 2025 году продажи водки в бутылках 0,375 л выросли на 11,4%, а в формате 0,1 л — на 6,4%. Особенно заметный рост в бутылках по 0,25 л показали джин на 40,8% и отечественный виски на 48,9%.
На это влияет ряд факторов: тренд на индивидуальное потребление, рост числа одиночных домохозяйств и удобство, перечисляет Александр Гревцов.
Сейчас люди стали внимательнее относиться к расходам. Мини-упаковка работает как психологический фактор: кажется, что потратить меньшую сумму проще, поясняет эксперт.
К тому же на слабоалкогольные коктейли сейчас высокая ставка акциза, замечает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Поэтому миниатюризация упаковки закономерно дает меньший чек, констатирует он. Впрочем, замечает господин Гревцов, в пересчете на привычные объемы алкоголь в маленькой таре может стоить дороже, но субъективно восприниматься как более доступный.
Для производителей напитков мини-форматы подходят для вывода новинок на рынок, говорит Александр Исаев. Малый объем упаковки снижает барьер первой покупки, сокращает затраты на сэмплинг и дегустацию, считает он. Отдельно на спросе на алкоголь в маленькой таре сказывается и снижение потребления спиртного в целом — потребители переходят с большой бутылки на миниатюрную, добавляет Андрей Московский.
По словам господина Московского, стекло среди покупателей пока пользуется большим спросом, так как оно считается признаком качественного премиального продукта. Но производителям удобно работать и с алюминиевой банкой — она легче стеклянной бутылки и гораздо удобнее для транспортировки, поясняет он. В компании Ladoga считают, что перспективы крепкого алкоголя в банке выглядят ограниченно.