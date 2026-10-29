«Логика молока» купила производителя растительных продуктов Velle

Согласно пресс-релизу «Логики молока» (есть у «Ъ»), рынок растительных напитков в России на протяжении последних лет «растет двузначными темпами». По итогам 2025 года продажи выросли на 18,4% и 23% в натуральном и стоимостном выражениях соответственно. Ожидается, что двузначные темпы роста сохранятся и до 2030 года составят в среднем 15%.