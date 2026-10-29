«Логика молока» купила производителя растительных продуктов Velle
Компания «Логика молока» завершила сделку по покупке ООО «Велле Холдинг», владельца бренда Velle. Сумма сделки не раскрывается. ООО специализируется на производстве продуктов на растительной основе, в том числе йогуртов, каш, растительных сливок и сметаны, а также кофейных напитков. В портфель компании входит более 30 видов продукции.
Согласно пресс-релизу «Логики молока» (есть у «Ъ»), рынок растительных напитков в России на протяжении последних лет «растет двузначными темпами». По итогам 2025 года продажи выросли на 18,4% и 23% в натуральном и стоимостном выражениях соответственно. Ожидается, что двузначные темпы роста сохранятся и до 2030 года составят в среднем 15%.
«Мы видим большой потенциал на рынке продуктов на растительной основе... Velle за годы работы заслужил достойное место в числе лучших брендов в этой категории, и мы рассчитываем, что сможем придать ему новый импульс развития»,— прокомментировал гендиректор «Логики молока» Якуб Закриев.
У «Логики молока» уже есть растительный бренд Planto. За прошлый год продажи Planto Barista выросли на 5,8% в натуральном и на 17% в денежном выражении. На прошлой неделе «Логика молока» также приобрела бренд растительных напитков 5Yes!.