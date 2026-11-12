Туши дорожают оптом
Стоимость свинины показывает нехарактерный для конца года рост
После длительного периода снижения оптовая стоимость товарных свиней начала расти. К ноябрю 2026 года она увеличилась на 11% год к году. Полутуши подорожали на 8%, а различные отруба — на 3–5%. Несмотря на то что для свинины характерно снижение оптовых цен к концу года, в этом сезоне сложилась обратная ситуация. Эксперты связывают это в том числе с существенным ростом цен на мясо птицы.
На 45-й неделе 2026 года (2–8 ноября) оптовая стоимость товарных свиней составила 160 руб. за 1 кг, следует из данных участников рынка. Это на 11% больше год к году и на 2% — к предыдущей неделе. Дорожают и все свиные отруба. По подсчетам участников рынка, полутуша в опте выросла в цене на 8% год к году, до 227 руб. за 1 кг, карбонад — на 5%, до 340 руб., шея — на 4%, до 390 руб. Окорок и лопатка подорожали на 3%, до 310 руб. и 305 руб. за 1 кг соответственно. Наиболее выраженный рост цен отмечается на грудинку — на 22% год к году, до 295 руб. за 1 кг (см. график).
В Минсельхозе РФ сообщили “Ъ”, что рост оптовых цен на товарную свинину в последние недели связан с рыночными факторами.
При этом текущая стоимость остается на уровне прошлого года, добавляют там. По данным министерства, на 5 ноября цена на свинину в полутушах у производителей составила 210,7 руб. за 1 кг, что всего на 0,1% больше год к году. Наиболее реалистичным показателем ситуации на рынке свинины в оптовом звене являются не живые свиньи, а полутуши, говорит гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. На них цены могут колебаться даже из-за временной остановки одного из убойных цехов, добавляет он.
При этом практически весь 2026 год цены на товарных свиней были ниже прошлогодних. Разворот начался еще летом, отмечают в центре компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг». По оценке аналитиков компании, в мае—июне 2026 года оптовые цены на свинину были на 17% ниже год к году. Текущий рост там связывают с тем, что производство перестало расти прежними темпами. В AD Libitum рост оптовых цен на свинину также объясняют недостатком предложения, причем не только свинины, но и ближайшего субститута (взаимозаменяемого продукта) — курятины.
Сейчас производство вошло в фазу торможения, говорят в «Рексофт Консалтинге». В июле сельхозорганизации выпустили лишь на 1,1% больше свиней на убой год к году. Для сравнения: в первой половине 2026 года этот рост составил 4,3%. Уже в августе оптовая стоимость свинины увеличилась на 16,6% к июню, констатируют в компании.
100,7 килограмма на человека в год
составило потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году, по данным Росстата
По данным Юрия Ковалева, в январе—сентябре 2026 года производство свинины в России выросло на 2,2%. До конца года положительный тренд сохранится, прогнозирует эксперт. В следующем году он также ожидает роста производства свинины. По расчету «Рексофт Консалтинга», по итогам года прирост производства свиней на убой составит около 1%. Во втором полугодии рост практически остановится: выпуск будет на уровне прошлого года или ниже, полагают в компании.
Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина также говорит, что сейчас производство свинины стагнирует. Причем рост выпуска в первой половине 2026 года она связывает скорее с затовариванием складов замороженной продукцией, а не с увеличением спроса. Сейчас рынок насыщен, экспорт не успевает за производством, а укрепление рубля снижает конкурентоспособность отгрузок за границу, объясняет эксперт.
При этом для свинины обычно характерно снижение оптовых цен к концу года.
В 2021–2025 годах цены производителей свинины с октября по декабрь снижались в четырех случаях из пяти, отмечают в «Рексофт Консалтинге». Однако в этом году росту цен на свинину могло способствовать подорожание мяса бройлера. Как сообщал “Ъ” 3 ноября, к концу октября оптовая стоимость бройлера выросла на 37% в годовом выражении. Этому способствует существенное увеличение издержек у птицеводов и сокращение производства продукции.
Свинина стала доступнее для потребителя из-за подорожания курицы, констатирует Альбина Корягина. По ее оценке, разрыв между свиной лопаткой и куриным филе стал почти двукратным. Из-за существенного снижения оптовых цен на свинину в первом полугодии переработчики стали чаще ее использовать в своих рецептурах, поясняет она.
Несмотря на рост оптовых цен, ситуация для производителей остается сложной. За последний год рентабельность в отрасли снизилась почти вдвое. По данным Neo, за январь—июнь 2026 года в свиноводстве она составила 10,05% против 24,08% годом ранее. На снижение рентабельности влияет рост производства при сохранении низких закупочных цен и рост себестоимости, перечисляет госпожа Корягина. В «Рексофт Консалтинге» ожидают, что рентабельность в свиноводстве по итогам 2026 года будет ниже прошлогодней. Осенний рост цен вряд ли компенсирует слабое первое полугодие, отмечают в компании.
Газета «Коммерсантъ» №209от 12.11.2026, стр. 1