Кондитерский бой
Верховный суд рассмотрит жалобу «Яшкино» на регистрацию бренда «Ивашкино»
Верховный суд РФ (ВС) проверит, законно ли воронежская «Тортьяна» зарегистрировала товарный знак «Ивашкино для уютных вечеров» в категории кондитерских изделий. Одно из лидирующих на рынке этой продукции предприятий «КДВ Яшкино» пытается аннулировать этот бренд, усматривая высокую степень сходства со своими обозначениями и попытку конкурента нажиться на чужой известности. Роспатент и нижестоящие суды бренд «Тортьяны» сохранили, решив, что происхождение названия от разных мужских имен не делает марки похожими, а сходство дизайна типично для упаковок сладостей. Но теперь «Яшкино» получило шанс — спор передали в экономколлегию ВС.
ВС рассмотрит спор кондитеров по поводу сходства их брендов или отсутствия такового. В июне 2023 года воронежское ООО «Тортьяна» обратилось в Роспатент за регистрацией комбинированного товарного знака «Ивашкино для уютных вечеров». В декабре того же года ведомство одобрило заявку, и бренд получил правовую охрану для товаров 30-го класса МКТУ, куда входят в том числе кондитерские и мучные изделия.
В июле 2024 года «КДВ Яшкино» (входит в «КДВ Групп») подало возражения в Роспатент, заявив, что знак «Тортьяны» сходен с серией обозначений «Яшкино» до степени смешения. Компания указывала, что их бренд занимает «наибольшую долю российского рынка в трех категориях мучных кондитерских изделий» — печенья, вафель и пряников,— а по опросу 2014 года марку «Яшкино» знают 85% потребителей.
В организации подчеркнули, что покупатели могут принять «Ивашкино» за продолжение линейки «Яшкино», поскольку названия и дизайн в товарных знаках похожи.
В подтверждение «КДВ Яшкино» привело новый соцопрос от сентября 2024 года, по результатам которого был сделан вывод о «подражании спорного товарного знака противопоставленным» маркам «Яшкино», и заключение искусствоведа.
Но Роспатент в феврале 2025 года возражение отклонил — ведомство не увидело сходства между знаками, которое могло бы привести к путанице марок в глазах потребителей. «КДВ Яшкино» решило оспорить отказ ведомства в Суде по интеллектуальным правам (СИП). Компания заявила, что в 2023 году «Тортьяна» сознательно переделала дизайн под серию «Яшкино» и благодаря этому увеличила оборот своих товаров. Роспатент и «Тортьяна» с этим не согласились. «Тортьяна», в частности, заметила, что выпускает продукцию под названием «Ивашкино» еще с 2010 года.
«КДВ Групп» (бренды «Яшкино», O’Zera, Babyfox, «Кириешки», «Бабкины семечки», Calve, «Балтимор») — один из крупнейших в России производителей кондитерских изделий и продуктов питания в целом. В 2025 году Тверской райсуд Москвы обратил имущество группы КДВ в доход государства по иску Генпрокуратуры. Бывшего владельца холдинга Дениса Штенгелова и его отца признали экстремистским объединением, деятельность которого запрещена в России. В начале 2026 года активы группы передали под управление «РСХБ-Финанс».
В итоге в апреле 2026 года СИП отказал «КДВ Яшкино», тем самым подтвердив законность регистрации бренда «Тортьяны». Суд сравнил товарные знаки конкурентов «по графическому, звуковому и смысловому критериям» и решающей посчитал разницу по смыслу. Так, несмотря на созвучность наименований, сильные словесные элементы образованы от разных имен (Иван и Яков) и воспринимаются как названия разных мест, говорится в судебном решении.
Похожий дизайн (красно-белые плашки, орнаменты, белый шрифт) суд счел малозначительным из-за того, что он часто используется для кондитерской продукции не только этих производителей. К результатам соцопроса истца о сходстве брендов суд отнесся скептически из-за «наводящих вопросов» о графическом сходстве, а заключение дизайнера счел лишь субъективным мнением. Также СИП отметил, что за это время покупатели привыкли к сосуществованию брендов. Кассация это решение поддержала.
«КДВ Яшкино» обжаловало отказ в ВС.
Предприятие настаивает, что нижестоящие инстанции должны были оценивать знаки по совокупности признаков, а не преимущественно по одному лишь словесному критерию. Слово «Ивашкино» компания «Тортьяна» действительно использует давно, но спорный товарный знак появился после недобросовестного ребрендинга 2023 года с новым дизайном, напоминающим оформление «Яшкино», говорится в жалобе. ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал спор в экономколлегию. Заседание назначено на 9 декабря.
“Ъ” направил запросы «КДВ Яшкино» и «Тортьяне».
Нежное копирование
Юрист по интеллектуальной собственности Анастасия Сковпень рассказывает, что регистрация или использование обозначений, сходных с известными брендами, регулярно становятся предметом споров. Тем временем подходы конкурентов становятся более тонкими — вместо грубого копирования используются похожие цветовые решения, шрифты и прочие элементы, замечает советник практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР Артем Евсеев.
Партнер юрфирмы АНП «Зенит» Рамис Абянов видит решения нижестоящих судов уязвимыми: «Даже если словесные элементы признаны сильными, комбинированный знак необходимо сравнивать по общему зрительному впечатлению». Ключевой вопрос — насколько новый дизайн изменил восприятие бренда, добавляет Анастасия Сковпень. По ее мнению, подход инстанций в целом справедлив в отрыве от конкретного спора. Схожего мнения придерживается Артем Евсеев: многие производители действительно используют на сладостях и выпечке красно-белые плашки и похожие элементы.
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Вместе с тем здесь требовалось обосновать, воспринимает ли потребитель предложенную этимологию и способна ли она нейтрализовать фонетическое и визуальное сходство, считает госпожа Сковпень. «Смысл слов суд оценил по словарю: разные населенные пункты, имена. Покупатель же вряд ли знает село Ивашкино или поселок Яшкино, зато считывает одну модель “деревенского” названия»,— указывает господин Евсеев. Также, продолжает он, практика ВС призывает учитывать внимательность потребителя: чем дешевле и привычнее товар, тем меньшего сходства хватает для ошибки.