Кондитерский бой

Но Роспатент в феврале 2025 года возражение отклонил — ведомство не увидело сходства между знаками, которое могло бы привести к путанице марок в глазах потребителей. «КДВ Яшкино» решило оспорить отказ ведомства в Суде по интеллектуальным правам (СИП). Компания заявила, что в 2023 году «Тортьяна» сознательно переделала дизайн под серию «Яшкино» и благодаря этому увеличила оборот своих товаров. Роспатент и «Тортьяна» с этим не согласились. «Тортьяна», в частности, заметила, что выпускает продукцию под названием «Ивашкино» еще с 2010 года.