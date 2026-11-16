Казахстан на два месяца запретил импорт яиц
Казахстан на два месяца запретил импорт свежих куриных яиц. Ограничение касается в том числе поставщиков из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает «Интерфакс». Приказ от 12 ноября подписал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. Запрет распространяется на перевозки любым видом транспорта.
Под запрет не подпадают транзит яиц через Казахстан и их помещение под таможенную процедуру экспорта. Исключение предусмотрено и для яиц, фактически ввезенных в республику до вступления приказа в силу: для них потребуется предоставить сопроводительную накладную на товар.
Такие ограничения Казахстан периодически вводит для поддержки местных производителей. В апреле 2026 года импорт яиц уже запрещали на полгода — до октября. По итогам 2025 года в республике произвели 4,57 млрд пищевых куриных яиц — на 2,4% больше, чем годом ранее. Собственное производство покрывает 98% потребностей внутреннего рынка.