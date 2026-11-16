Казахстан на два месяца запретил импорт яиц

Под запрет не подпадают транзит яиц через Казахстан и их помещение под таможенную процедуру экспорта. Исключение предусмотрено и для яиц, фактически ввезенных в республику до вступления приказа в силу: для них потребуется предоставить сопроводительную накладную на товар.