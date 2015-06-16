Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
11 июня, вторник
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Черноземье
Воронеж
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье
Слушать радио
Коротко
Новости
18:08
Гендиректор «Медузы» попросила не выходить на марш в поддержку Голунова 12 июня
18:12
Воронежский суд оставил Дмитрия Гришина в СИЗО по делу экс-губернатора Ивановской области
16:28
Повреждение деревьев в воронежском Северном лесу изучит полиция
16:02
Суд досрочно освободил осужденного за взятку бывшего главного архитектора Воронежа
15:46
Воронежская корпорация «Риф» может разместить в ОЭЗ «Центр» радиоэлектронное предприятие
15:30
Мэрия Воронежа утвердила план ДСК по развитию территории ветхого левобережного квартала
14:36
Имущество «Липецкой областной коммунальной компании» передано МРСК Центра
13:57
Бывшего воронежского полицейского задержали при получении 2 млн рублей за прослушку
13:14
Профицит бюджета Орловской области увеличился до 326 млн рублей
11:39
Холдинг «ЭКО-культура» планирует к июлю запустить вторую очередь теплиц в Липецкой области
10:49
В Воронеже уволился глава региональной инспекции госстройнадзора
09:51
Белгородэнерго направит почти 300 млн рублей на реконструкцию электросетей
09:14
Один из последних липецких активов группы «Настюша» ушел в конкурсное производство
10/06
Вооруженный липчанин задержан в отделении Сбербанка
10/06
Дошло до суда дело о неуплате 18 млн рублей налогов воронежскими продавцами фруктов
ещё
все новости
помогаем помогать
Матвей Мажайский
муковисцидоз, смешанная форма, тяжелое течение, требуется лечебное питание
Зиёда Эргашева
Вы помогли, спасибо!
Подробно
Тема
(обновлено: 10.06.2019)
Платоновский фестиваль
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
Барабаны в ночи
«Музыка мира» прогремела на Платоновском фестивале
Лето культуры
Десять событий Платоновского фестиваля
Платоновфест прислушался к губернатору
Объявлена программа девятого международного форума искусств
100% искусства
Восьмой Платоновфест завершился игрой его организаторов и учредителей
Воронеж в главной роли
Анна Сабова — о том, как Платоновский фестиваль изменил Воронеж
1
Социология вышла на сцену
«100% Воронеж» группы Rimini Protokoll на Платоновском фестивале
В Воронеже прошли «Пушкинские игры»
Социология на грани театра
На открытии Платоновского фестиваля воронежцы увидели самих себя
Платоновфест держится за статус
Фестиваль состоится несмотря на нехватку финансирования
Технология на службе театра
Какие спектакли покажут на Платоновском фестивале
Платоновфест считает проценты
Стала известна театральная программа фестиваля-2018
VII Платоновфест растаял в воздухе
В Воронеже завершился международный фестиваль искусств
Выселение из жизни
Корнель Мундруцо на VII Платоновском фестивале искусств
Выселение из жизни
Корнель Мундруцо на VII Платоновском фестивале искусств
Завораживающая тьма
На Платоновфесте ван Гога проиллюстрировали японским танцем
«Летние огни» в вечернем Воронеже
«Музыка мира» вышла из-за туч
Зрители одного из самых массовых мероприятий Платоновфеста не испугались дождя
Архив
Наглядно
Фотогалерея
«Музыка мира» на Платоновском фестивале в Воронеже
Open-air этнических исполнителей посетили более 5 тыс. человек
Фотогалерея
Девятый международный Платоновский фестиваль искусств
стартовал в Воронеже
Фотогалерея
А город не знал
Воронежские силовики освободили «захваченное террористами» здание областного УГИБДД
Фотогалерея
«Город надо было встряхнуть»
По Воронежу «прорычал» H.O.G. Spring Challenge
Фотогалерея
Независимый театр в Белгороде
Прошел фестиваль современной пьесы «Наш кислород»
Фотогалерея
Парад Победы в Воронеже
Кадры с мероприятия
Фотогалерея
Парадный подсчет
Как военные готовят технику к параду 9 мая в Воронеже
Фотогалерея
День без труда
33 тыс. воронежцев поучаствовали в шествии на Первомай
Фотогалерея
Избранные
Воронежской облдуме 25 лет
Фотогалерея
Меню для питомцев
«Мираторг» начинает производить корма для кошек и собак
Фотогалерея
На «Встречной полосе»
Группа «Сплин» презентовала в Воронеже свой новый альбом
Фотогалерея
Поднимая в космос
Воронежский механический завод осваивает новые ракетные двигатели
фотогалерея
«Спящая красавица»
В Театре оперы и балета прошла премьера нового балета
Фотогалерея
На финишной прямой
Начался физпуск седьмого энергоблока на Нововоронежской АЭС
Фотогалерея
Итальянская классика
Как изменился Воронежский шинный завод за семь лет с Pirelli
Фотогалерея
Южное ускорение
Как в Воронежской области строят обход узкого участка М-4
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
9
В регионе
Реклама
Подписка
Мероприятия
Контакты
Вместе с “Ъ”
Актуальные темы
Партнерский проект
Вкусное путешествие на «Лимак»
О хлебе, мукомольных тонкостях и о тех, кто создает самый важный продукт страны
топ темы
Первые лица
Ведущие политические деятели и бизнесмены Черноземья о важных событиях
Госрегулирование
Курян достают из машин
Городские власти могут расширить зону платных парковок и ввести выделенные полосы
По тарифу ударили «заморозки»
В Воронеже в очередной раз снизили плату за вывоз мусора
Пресс-релизы
Нововоронеж выиграл 1,5 млн рублей
в конкурсе атомградов «Созвездие городов Росэнергоатома»
Big Data в реальных примерах
Tele2 показала практическое применение собственных решений
Топ-темы
Мусорная реформа
Как перестраивают работу профильные компании и какие проблемы из-за этого возникают
Строительство
Материалы о событиях и тенденциях в отрасли
черноземье онлайн
Тематические спецпроекты
спецпроект
Стиль. Черноземье
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия