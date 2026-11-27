Главу свердловского «Яблока» заочно арестовали по делу об оправдании терроризма
Кировский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал руководителя свердловского отделения партии «Яблока» Максима Петлина, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Сейчас политик находится за пределами страны и объявлен в розыск.
Напомним, ему предъявлены обвинения в оправдании терроризма (ч.1 ст.205.2 УК РФ). По словам Максима Петлина, дело связано с проведением вечеров писем политзаключенным в офисе регионального отделения партии. По словам его адвоката, Максим Петлин не оправдывал действия заключенных, а сочувствовал им.
В апреле силовики проводили оперативные мероприятия в отношении Максима Петлина и его сторонников. Согласно данным источника «Ъ-Урал», силовики собирали информацию об акции «Вечер писем политзаключенным».
По словам адвоката Максима Петлина, уголовное дело политика объединили с делом активиста свердловского «Яблока» Егора Ткаченко, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за публикаций в поддержку публициста Бориса Кагарлицкого (объявлен иноагентом).