По словам адвоката Максима Петлина, уголовное дело политика объединили с делом активиста свердловского «Яблока» Егора Ткаченко, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за публикаций в поддержку публициста Бориса Кагарлицкого (объявлен иноагентом).