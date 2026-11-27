Президент Владимир Путин в ноябре 2025 года подписал закон о налоговом вычете по НДПИ для «Газпрома» за счет изъятия части допдоходов независимых производителей. Вычет должен был составить 2,44 млрд руб. в месяц с ноября 2026 года по июль 2027 года. С августа 2027-го до июля 2028 года его планировали повысить до 3,5 млрд руб., с августа 2028 года — до 5,5 млрд руб. в месяц.