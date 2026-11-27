Совет федерации одобрил увеличение налогового вычета для «Газпрома»
Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат ежемесячный налоговый вычет по НДПИ для «Газпрома» с 5,5 млрд до 8 млрд руб. Новая льгота начнет действовать с 1 августа 2029 года. С того же срока для независимых производителей газа надбавку к налогу поднимут с 11% до 14%.
Президент Владимир Путин в ноябре 2025 года подписал закон о налоговом вычете по НДПИ для «Газпрома» за счет изъятия части допдоходов независимых производителей. Вычет должен был составить 2,44 млрд руб. в месяц с ноября 2026 года по июль 2027 года. С августа 2027-го до июля 2028 года его планировали повысить до 3,5 млрд руб., с августа 2028 года — до 5,5 млрд руб. в месяц.
Сейчас право на вычет имеет полностью принадлежащая «Газпрому» компания с лицензией на добычу газа на Ямале. Ее запасы на начало 2024 года оценивались в 3,5 трлн куб. м.