Платоновфест растягивает искусство

После годового перерыва в Воронеже снова ожидается международный Платоновский фестиваль искусств. Организаторы разбили его на две части — традиционную летнюю и осеннюю. При этом в июне дирекция Платоновфеста сосредоточится на мероприятиях на открытом воздухе, большинство из которых запланированы в выходные, а в сентябре спектакли и концерты должны пройти преимущественно в залах. Состав осенних участников пока не раскрывается, летом в Воронеж приедут коллективы из 15 стран — среди них нет ни одной «недружественной». На июньскую программу рассчитывают продать около 20 тыс. билетов. Из-за расширенного формата бюджет фестиваля пока подсчитать трудно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля искусств Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля искусств

Часть программы XII международного Платоновского фестиваля объявил на пресс-конференции 17 марта и.о. директора Илья Скрипников. По его словам, в этом году форум пройдет в двух частях (не считая запланированных на начало апреля гастролей театра балета Бориса Эйфмана со спектаклем «Анна Каренина») — традиционной летней, со 2 июня по 2 июля, и осенней, со 2 сентября по 2 октября. «Мы поняли, что нам крайне мало дается времени летом, поэтому надо расширять временные границы — это позволит пригласить больше участников, гостей и жителей города, представить более широкую и насыщенную программу»,— объяснил господин Скрипников.

Летняя часть также немного сменит формат. Ранее фестиваль укладывался в две-три недели, в течение которых каждый день проходили спектакли, концерты, выставки, встречи с писателями и иные события. Теперь, рассказал Илья Скрипников, в первые дни июня программа будет «чуть более насыщена» — со 2 по 12 июня пока ничего не заявлено только на 3 июня, — а затем фестиваль будет идти в формате уикендов - по выходным дням. Кроме того, в теплое время года организаторы сделали упор на события на открытом воздухе.

Летом должны приехать коллективы из 15 стран.

Если до начала специальной военной операции России на Украине в основном в фестивале участвовали европейцы, то теперь вместо «недружественных» государств Воронеж посетят представители Азербайджана, Аргентины, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Грузии, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Сербии, Турции, Узбекистана и Южно-Африканской Республики. Всего с учетом российских участников запланировано почти 20 событий.

Откроет фестиваль турецкий танцовщик Зия Азази, который впервые в России покажет два своих спектакля, основанных на кружении, одном из основных танцев суфизма. Оба представления пройдут на Советской площади и будут бесплатными. Свободный вход запланирован и на закрытие летней части — в парке «Алые паруса» планируется двухдневный фестиваль уличных театров, на который приедут более 12 коллективов. Этот проект Илья Скрипников охарактеризовал, как «некую замену» театральному параду, которые ранее проходил на нескольких фестивалях по центральным улицам Воронежа.

Еще один спектакль на открытом воздухе покажут в рамках сотрудничества с Чеховским фестивалем. В Центральном парке культуры и отдыха вьетнамский театр «Тханг Лонг» представит «традиционный кукольный спектакль на воде». Театру уже более 50 лет, и он считается самым известным водным театром кукол. Вход на показы будет по билетам.

Также запланировано несколько платных концертов на открытом воздухе. Среди них три традиционных: в Зеленом театре в Центральном парке Воронежа выступят оперные певцы из Казахстана, Узбекистана и Монголии, концерт возле дворца Ольденбургских в Рамони даст аргентинский квинтет Астора Пьяццоллы, а недалеко от областного центра пройдет однодневный опен-эйр «Музыка мира в "Белом колодце"». Здесь могут выступить четыре коллектива, но организаторы раскрыли пока только двух — турецкую группу Light in Babylon, которая специализируется на восточно-средиземноморской музыке, и трио из ЮАР The Soil, которое скрещивает джаз, хип-хоп и африканские мотивы. Новым форматом станет еще один опен-эйр: три дня на насыпи Петровской набережной в Воронеже будут играть российские инди- и фолк-группы. Участников этого проекта представят позже.

В сотрудничестве с Чеховским фестивалем пройдут гастроли еще двух театров. Аргентинская компания Хермана Корнехо покажет «Дикое танго» об эволюции этого танца от истоков до наших дней, а Ереванский государственный русский драматический театр имени К.С. Станиславского привезет «Гардению» о судьбе четырех женщин.

Впервые в России по приглашению Платоновфеста компания Aditi Mangaldas Dance Company – The Drishtikon Dance Foundation покажет спектакль «Внутри», основанный на классическом индийском танце катхак. Также на гастроли приедет Республиканский театр белорусской драматургии с постановкой «Венчание с ветром», где «главным выразительным средством» является белорусская народная песня.

Российские театры в основном представлены в «Платоновской программе». Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке покажет «Оружие сердец» по киносценарию Андрея Платонова, Серовский театр драмы имени А.П. Чехова (Свердловская область) — «Джана» по повести писателя, а Тульский драмтеатр имени М. Горького — «Сокровенную любовь», в основу которой легли сразу несколько произведений.

Главным событием среди отечественных гастролей станет показ спектакля Андрея Могучего из Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова «Материнское сердце». В истории о русской женщине режиссер объединил тексты Василия Шукшина, Козьмы Пруткова, Николая и Елены Рерихов. Спектакль получил восемь номинаций на театральную премию «Золотая маска» (победители станут известны в апреле). Воронеж может стать первым городом, куда это спектакль приедет с гастролями, из-за сложностей транспортировки на «Золотую маску» в Москву он, например, не отправился.

Программа академической музыки будет представлена тремя концертами. При поддержке посольства Израиля в Воронеже выступит скрипач, альтист и дирижер Шломо Минц. Также концерты дадут китайские пианисты Сюйхуа Юнь и Жуй Мин и казахское Forte Trio. Последние сыграют не только классику, но и исполнят поэму «Кёроглы» казахского композитора Армана Жайыма.

На лето запланированы еще три выставки и литературная программа. Однако эти события организаторы объявят позже. Илья Скрипников также «в течение месяца» рассчитывает презентовать осеннюю часть Платоновфеста.

Бюджет фестиваля господин Скрипников не раскрыл, пояснив, что пока его трудно окончательно просчитать: «Ничто не мешает провести гастроли под эгидой фестиваля в ноябре. О бюджете лучше спрашивать, когда пройдут все мероприятия». В целом, бюджет традиционно состоит из трех частей: господдержки, средств от продажи билетов и спонсорской помощи, в том числе от членов попечительского совета. В него, по данным сайта фестиваля, входят губернатор Александр Гусев, мэр Вадим Кстенин, депутат Госдумы Сергей Чижов, крупные бизнесмены Борис Нестеров, Геннадий Чернушкин и Анатолий Шмыгалев, руководство ЮВЖД и трансформаторного завода.

На летнюю часть планируется продать около 20 тыс. билетов, стоимость которых составит от 500–600 руб. до 5-6 тыс. руб. Размер субсидии от облправительства Илья Скрипников не уточнил, но отметил, что она уже несколько лет не меняется. В департаменте культуры Воронежской области на вопрос «Ъ-Черноземье» о финансировании фестиваля оперативно не ответили.

Нынешний формат Платоновфеста похож на форум 2021 года. Тогда разделение на лето и осень было вызвано сложностями из-за пандемии: в июне была запланирована российская часть, в сентябре зарубежная. Однако из-за всплеска заболеваемости коронавирусом осеннюю часть в итоге отменили. В 2022 году после начала СВО пост худрука покинул идеолог проекта Михаил Бычков, сам форум полностью перенесли на сентябрь, а в конце июня отменили вовсе. Такое решение учредитель дирекции фестиваля департамент культуры принял «в целях сохранения международного статуса, насыщенности программы и высокого уровня организации».

На тот момент организаторы уже несколько раз переделывали программу. По ее последней версии, в Воронеж могли приехать коллективы из девяти дружественных стран. В ноябре глава департамента Мария Мазур говорила «Ъ-Черноземье», что ее не устроили логистика гастролей и качество зарубежных спектаклей. «Проект должен быть полным, объяснение "лишь бы провести" не подходит», — отмечала госпожа Мазур.

Александр Прытков