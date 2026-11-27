Погибший — житель Северодонецка. ВСУ атаковали служебный автомобиль местного предприятия, в котором находился мужчина. Мирные жители пострадали при ударах ВСУ по проезжей части, придомовой территории и грузовику в Старобельском и Антрацитовском округах, а также на дороге Антрацит—Должанский.