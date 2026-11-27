За сутки при атаках на ЛНР погиб один человек, пострадали трое
Работник коммунального предприятия погиб при ударе ВСУ по территории ЛНР
За прошедшие сутки при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории ЛНР погиб работник коммунального предприятия. Еще три человека получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Погибший — житель Северодонецка. ВСУ атаковали служебный автомобиль местного предприятия, в котором находился мужчина. Мирные жители пострадали при ударах ВСУ по проезжей части, придомовой территории и грузовику в Старобельском и Антрацитовском округах, а также на дороге Антрацит—Должанский.
ЛНР регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Днем ранее при ударах по республике погибли четыре человека.