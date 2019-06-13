Воронеж показал столичные амбиции

В Воронеже в программе девятого международного Платоновского фестиваля искусств, как и в прошлые годы, были показаны несколько всероссийских премьер. Зрители увидели хореографические постановки из Франции - индийские танцы и хип-хоп под авторскую музыку. Овациями публика встретила и очередную постановку Даниэле Финци Паски в жанре нового цирка «Для тебя», и эксперимент кинорежиссера Жако ван Дормаля «Холодная кровь», в котором зрителю приоткрыли тайны создания кино. В рамках так называемой платоновской программы американцы привезли «14 красных избушек», а англичане – «Блаженство» по повести «Река Потудань».

Условный блок всероссийских премьер на Платоновском фестивале открывался и закрывался французскими хореографическими постановками. 1 и 2 июня была показана «Вертикаль», которую для национального хореографического центра Кретея и Валь-де-Марна и компании Kfig поставил Мурад Мерзуки, в течение всей карьеры экспериментирующий с хип-хопом. Мировая премьера прошла в сентябре 2018 года на танцевальном биеннале в Лионе. В этой постановке артисты танцуют хип-хоп, но под музыку Армана Амара (известен как автор саундтреков для кино и театра), совершенно не использующего характерный для этого музыкального стиля бит. На зрителей произвел впечатление бег танцоров по «Вертикали»: с помощью гимнастических канатов они поднимались на огромные передвижные башни, а затем парили параллельно сцене. Казалось, что артисты выполняют все трюки очень легко, будто вместе с преодолением гравитации они пытались сбросить с себя невидимые оковы, стать по-настоящему свободными. Сложно сказать, удалось ли им это к финалу часового действа, но зал за это время точно раскрепощался и затем долго не отпускал танцоров со сцены аплодисментами.

Премьера еще одного французского хореографического спектакля aSH прошла в июне 2018 года на танцевальном фестивале в Монпелье,а в Воронеже его показывали 11, 12 и 13 июня. Поставил его Орельен Бори для знаменитой индийской танцовщицы Шанталы Шивалингаппы. Другой спектакль господина Бори — «Сплетение», в котором японка Каори Ито танцевала среди тысячи нитей, три года назад показали впервые в России также на Платоновфесте. Обе постановки — части трилогии хореографа о знаменитых танцовщицах. Первая часть — Questcequetudeviens? для мастера фламенко Стефани Фустер — еще ждет премьеры в России. Шантала Шивалингаппа овладела искусством классического индийского танца кучипуди. Он и стал основной aSH, который назван по первым буквам имени танцовщицы и к которому организаторы Платоновфеста добавили слово «Пепел». В нем под живую перкуссию танцовщица исполняет древние и современные па, рисует пеплом узоры, тем самым оживляя индийские космогонии. В мифологии Индии бог Шива с помощью танца создает мир и управляет им, а потом может разрушить его и из пепла вновь создать.

Девятый международный Платоновский фестиваль искусств. Компания Финци Паска.Спектакль "Для тебя" (автор и режиссер – Даниэле Финци Паска). Премьера в России. Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Еще одной всероссийской премьерой стала постановка постоянного гостя фестиваля, швейцарской компании Финци Паска «Для тебя». Она прошла 6 и 7 июня. Автором и режиссером выступил сам господин Паска. Мировая премьера спектакля состоялась в 2016 году. «Для тебя» — это история, созвучная переживаниям любого человека, потерявшего близких. Если потерявший родителей — сирота, то как назвать тех, кто потерял ребенка, друга, любимого? Почему для одних понятий есть слова, а для других — нет? Кто вспомнит о нас, когда мы уйдем? Кому окажется интересно наше наследие, хранящееся в специальных «ящиках на небесах»? У каждого свои ответы на эти вопросы. Даниэле Финци Паска смог создать воображаемый мир во имя умершей в 2016 году жены Жюли, вместе с которой он когда-то основал свою компанию. В этом мире, на сцене — ее друзья. То они сражаются с вызовами жизни, облаченные в доспехи («Потому что акробаты — такие люди, стоит отвернуться — и они уже на чем-то висят»), то иронично рассуждают о том, что есть протест и достаточно ли выразить его в стихах, то вспоминают истории из жизни Жюли, заставлявшие ее плакать или смеяться. Тема смерти лейтмотивом проходит через спектакль, трансформируясь в торжество жизни.

Схожие темы были затронуты в спектакле лауреата премии «Оскар» (за лучший зарубежный студенческий фильм 1980 года) Жако Ван Дормаля «Холодная кровь», также впервые показывавшемся в России 6 и 7 июня. Вместе с Мишель Анн де Мей и коллективом Kiss&Cry (Бельгия, Брюссель) они выстроили на сцене целый кинопавильон, одновременно раскрывающий секреты создания фильмов и показывающий величие человека, который умеет управлять этим процессом. Такова вся жизнь — то сверкающе-сложная в свете софитов, то открывающая свою сущность и простоту. Заслуженный артист РФ Анатолий Белый читал Текст Томаса Гунцига о полуфантастической истории семи разных смертей, а на сцене снимался настоящий фильм по этой истории, проецировавшийся на большой экран. Зритель может умереть в самолете, на войне, отравиться таблетками или досадно погибнуть в больничной палате от пищевой аллергии — но, к счастью, вы живы, это был всего лишь сон. История о хрупкости жизни, созданная во славу жизни, управлять которой, к сожалению, не так просто, как вселенной театра и кино. Мировая премьера спектакля состоялась в декабре 2015 года.

Девятый Международный Платоновский фестиваль искусств. Спектакль "Блаженство" по одноименной пьесе Фрейзера Грейса, написанной по мотивам рассказа Платонова "Река Потудань". Menagerie Theatre Company (Великобритания, Кембридж). Режиссер – Пол Борн. Премьера в России. Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По-настоящему фестивальным продуктом стал спектакль «Блаженство» по мотивам повести Андрея Платонова «Река Потудань» (6 и 7 июня). Специально для показа в Воронеже его поставил режиссер Пол Борн — с актерами Menagerie Theatre Company (Кембридж), которых окружают дюжина разнокалиберных деревянных ящиков и поддонов. Премьера состоялась в Воронеже, в июле планируется показ спектакля в Кембридже, а в 2020 году — в Лондоне. Пьесу написал Фрейзер Грейс, который случайно прочел перевод повести и спустя годы инсценировал его в рамках воркшопа на фестивале Hotbed. Драматург расширил сюжет повести, чтобы объяснить логику поведения героев, прежде всего Никиты Фирсова. Если у Платонова действие происходит в начале 1920-х, то Фрейзер Грейс советскую историю спрессовывает: эпизод со следователем рисует коллективизацию и косвенно начало Большого террора. Но у англичан, показавших публике добротный психологический театр, «Река Потудань» остается драмой о любви.

Девятый Международный Платоновский фестиваль искусств. Спектакль "14 красных избушек" в постановке театра Medicine Show Theatre Ensemble (США, Нью-Йорк) в Камерном театре. Режиссер – Иоан Арделин. Премьера в России. Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Другой «платоновской» премьерой стали «14 красных избушек» (5 и 6 июня) от Medicine Show Theatre Ensemble (Нью-Йорк), который следует принципам «бедного театра» Ежи Гротовского. Это театр с актерами, но без сценографии и эффектов. Премьера «Избушек» с их страшным взглядом на колхозное строительство состоялась почти полтора года назад. Один из ключевых персонажей постановки — Эдвард-Иоганн-Луи Хоз, «председатель Комиссии Лиги Наций по разрешению мировой экономической и прочей загадки» — американец. Его глазами режиссер Иоан Арделин и попытался увидеть описанные Платоновым события. Впрочем, сложилось впечатление, что актеры из США прекрасно понимают: житейского опыта и знания контекста для «вживания» в роли колхозников, жертвующих собой ради абстрактного общего счастья, им недостанет.

Александр Прытков, Мария Старикова, Ольга Мельникова