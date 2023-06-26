«Вагнер» прикрыл музыкантов

Вернувшийся в полноценном международном статусе Платоновский фестиваль искусств провел летом несколько музыкальных опен-эйров. На них, по данным дирекции, пришло 5,7 тыс. зрителей. На фестивале были и традиционные форматы — концерты во дворце Ольденбургских в Рамони и в Зеленом театре Центрального парка в Воронеже, а также «Музыка мира в Белом колодце»,— и новый проект «На песке». В рамках последнего на берегу Воронежского водохранилища должны были выступить несколько молодых российских коллективов, играющих в разных стилях. Однако из трех запланированных вечеров прошел только один — концерты 24 и 25 июня отменили из-за захода в регион ЧВК «Вагнер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Парфёнов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств Фото: Андрей Парфёнов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

На минувших выходных международный Платоновский фестиваль досрочно завершил программу летних музыкальных опен-эйров. В субботу и воскресенье на берегу Воронежского водохранилища должны были сыграть несколько молодых российских групп, однако концерты, как и остальные массовые мероприятия, были отменены из-за действий ЧВК «Вагнер».

Несмотря на это опен-эйры остались одними из самых посещаемых событий. По данным дирекции фестиваля, всего на них пришли 5,7 тыс. человек. Фактически зрителей было даже больше. По наблюдениям корреспондента «Ъ-Черноземье», как минимум на трех из четырех опен-эйрах люди слушали музыку из-за ограждений, не проходя на территорию мероприятий.

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Старейшим таким форматом стал концерт в парке дворцового комплекса Ольденбургских в райцентре Рамонь. Мероприятие проходит почти ежегодно и в основном с участием зарубежных исполнителей: с 2011 года здесь выступили шесть иностранных коллективов. Седьмым стал квинтет Астора Пьяццоллы, созданный по инициативе вдовы знаменитого композитора для сохранения его наследия. Поначалу в составе были музыканты, игравшие с Пьяццоллой, сейчас квинтет изменился. Однако за традиции отвечает музыкальный руководитель Хулиан Ват, для которого композитор даже писал музыку.

Астор Пьяццолла привнес в танго элементы других стилей и считал, что эта музыка для танца не предназначена. Этому же пути следует и квинтет — в его репертуаре редкие для незнакомого с творчеством композитора мелодии с постоянно меняющимся ритмом и сменой лидирующих инструментов. Танцевать под такую музыку действительно непросто, и воронежская публика в основном завороженно слушала. Не исключено, что был здесь и элемент недопонимания. Конечно, после каждой композиции зрители награждали музыкантов аплодисментами, но по-настоящему публика «ожила», когда квинтет сыграл единственный за весь вечер хит Пьяццоллы «Либертанго». Билеты на концерт в Рамони купили 440 человек.

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Другим классическим опен-эйром стали «Оперные голоса в Зеленом театре». Сборные концерты оперных певцов на Платоновфесте проходили не раз, но в залах, а Зеленый театр в Центральном парке Воронежа раньше отдавали преимущественно под неакадемическую музыку. В июне на площадке выступили узбекский тенор Рамиз Усманов, казахская сопрано Салтанат Ахметова и монгольский баритон Энхбат Тувшинжаргал. Первые двое уже были на Платоновфесте в 2015 году на концерте «Голоса Содружества». Однако и Энхбат Тувшинжаргал также нередко пел с коллегами на одной сцене. Так что арии, дуэты и терцет (преимущественно из итальянских опер) в их исполнении слегка подпортили лишь посторонние звуки — музыка с соседних площадок и газонокосилка,— которые на открытом воздухе легко слышали около 1,3 тыс. зрителей.

С 2015 года в туристическом и спортивном комплексе «Белый колодец» под Воронежем проходит опен-эйр «Музыка мира». Он прервался только в 2020 году из-за пандемии и в 2022 году из-за начала спецоперации. В этом году в Воронеж приехали четыре коллектива, которые так или иначе работают с традиционной культурой. Послушать их собрались около 3,5 тыс. человек

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Трио из ЮАР The Soil работает только а капелла, имитируя голосами звуки музыкальных инструментов. Музыканты исполняют собственные песни на английском и африканском языке коса. The Soil смешивают несколько стилей, каждый из которых близок кому-то из участников трио — госпел, спиричуэл, хип-хоп, джаз, поп,— но все это базируется на африканских напевах.

Грузинская певица Меги Гогитидзе, уже пару лет как завоевавшая российские залы и фестивали, к своим традициям особо не обращается. Она поет простые песни на русском и грузинском языках, а живущие в России кубинские музыканты создают причудливую смесь фанка, рока, джаза и попа. Но своим поведением — она любит выходить к публике, и Воронеж не стал исключением — и мощью голоса певица довольно легко заколдовала публику.

Группа Light in Babylon из Стамбула играет, как уверяет она сама, музыку мира. Коллектив основали иранско-израильская певица, французский гитарист и специалист по турецкому щипковому инструменту, компанию им составили шотландский перкуссионист и русский басист. Мастерство они отточили на знаменитой пешеходной улице Стамбула Истикляль. И, в отличие от воронежских уличных музыкантов, сосредоточились не на кавер-версиях, а на собственных песнях, в которых не чурались и острых тем, например прав женщин на Востоке. Свое дело сделали и густая смесь средиземноморских мотивов с традиционными вокальными техниками — получилось нечто куда более традиционное и современное, чем музыка из турецких сериалов.

Закрывал опен-эйр российский коллектив Otyken, в которых представителей сибирских племен собрал директор одного из этнографических музеев Андрей Чернецов. Он же в основном пишет песни на языках малых народов Сибири — долганском, хакасском, чулымском. Их группа играет на народных инструментах, которые разбавляет танцевальный электронный бит. А чтобы создать атмосферу шаманской дискотеки, музыканты наряжаются в шкуры и по-особому гримируются.

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Новым проектом стал трехдневный опен-эйр «На песке» на берегу Воронежского водохранилища. Молодые российские группы выступали на фестивале и раньше, но впервые их объединили в такой формат. За три вечера должны были выступить семь коллективов. Первый день был посвящен фолку, второй — фанку, джазу и хип-хопу, третий — року, альтернативе и электронике.

Однако полноценно состояться опен-эйру помешали действия ЧВК «Вагнер». Прошел только концерт 23 июня, и он стал продолжением «Музыки мира». Перед 450 зрителями выступили группы Gollu и hodla zba.

Первые играют традиционную карачаево-балкарскую музыку на народных же инструментах, причем для этого изучают архивы и восстанавливают древние песни. Музыканты пересказали сюжет каждой песни, там есть и трагикомичные истории (например, о насмехательстве над человеком), но не знакомому с этой культурой сложно отделаться от ощущения, что Gollu играют одну и ту же мелодию с иногда меняющимися мотивами.

В hodla zba три выпускницы народного отделения академии Гнесиных поют русские песни, а музыкальной подложкой служит смесь трип-хопа, джаза и фанка. В экспедиции группа сама не ездит, а к написанию композиций подходит по-разному: то вперед ставит музыку, под которую подбирает песню, то, наоборот, выбирает песню, под которую уже пишется музыка. Второй вариант продуктивнее — у песен свой напев, а его деконструкция у hodla zba порой доходит до пародии. Впрочем, публике это не мешало кружиться в хороводе.

Вместе с тем фестиваль не отменил закрытие летней части. Оно планируется на 1–2 июля в городском парке «Дельфин». Здесь состоится еще один новый проект — фестиваль уличных театров. Ранее в рамках Платоновфеста часто проходил театральный парад, ради которого перекрывались центральные улицы Воронежа. В этом году организаторы решили сделать фестиваль в парке. Планируются бесплатные выступления как минимум семи театров из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Александр Прытков