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Платоновская осень

В Воронеже завершилась вторая часть международного фестиваля искусств

Подошла к концу осенняя программа XII международного Платоновского фестиваля искусств, которая проходила со 2 сентября по 2 октября 2023 года. В отличие от первой, изобиловавшей мероприятиями под открытым небом, она прошла исключительно под крышами воронежских драматических и музыкальных площадок. Зрители увидели спектакли известных театров, а также камерные концерты музыкантов-виртуозов. Всего фестивальные события посетило около 4 тыс. человек.

Фото: Ольга Линдт

Фото: Ольга Линдт

В рамках осенней программы Платоновфеста состоялись пять концертов и показы четырех спектаклей. Изначально планировалось пять спектаклей, но хореографическая постановка «Блум. Чай или кофе? Автоданс» московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко был отменен «по техническим причинам».

Звуки музыки

Фото: Андрей Парфенов

Осеннюю часть Платоновского фестиваля искусств и его музыкальную программу открыли виолончелист Неманья Станкович и пианистка Майя Михич из Сербии. Вместе они играли уже более десяти лет, когда на фестивале современной национальной музыки в Белграде начали работать в составе квартета. Дуэт музыкантов завоевал несколько премий, а их главной фишкой стало исполнение произведений современных сербских композиторов. Многие из них пишут специально для Станковича и Михич, иногда исполнители участвуют в этой работе. На воронежском концерте звучали современные сочинения, которые показали богатство композиторских идей: то это была игра на струнах рояля, то балканским мотивам добавляли джазового и барочного антуража, то виолончель звучала как летящий бомбардировщик. Не оставили музыканты без внимания и классику, сыграв произведения Шопена, Прокофьева, Рахманинова и Стравинского.

Фото: Андрей Парфенов

Московский камерный оркестр Musica Viva, постоянный участник международных музыкальных фестивалей, начал выступление с произведений эпохи барокко и завершил его произведениями XX века. На концерте прозвучали произведений Корелли, Джеминиани, Хиндемита и Бриттена. «Поскольку Андрей Платонов писал в XX веке, мы включили в концерт музыку его современников, а в другой части решили играть старинную — на контрасте, чтобы показать разную эстетику полярных стилей — барокко и современной»,— рассказал худрук и дирижер оркестра Александр Рудин.

Фото: Андрей Парфенов

29 сентября прошел концерт одного из лучших молодых пианистов России Даниила Харитонова, лауреата Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Он исполнил на сцене городской филармонии вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром под управлением Игоря Вербицкого концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова. Во втором отделении прозвучала сюита из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского. А на следующий день, 30 сентября, в дуэте с Даниилом Харитоновым сыграл скрипач Эльвин Хокса Ганиев. Эльвина называют «азербайджанским Моцартом», а сам музыкант играет в лучших концертных залах по всему миру на коллекционном инструменте — скрипке Джузеппе Гварнери 1715 года. В программе прозвучали четыре сонаты для скрипки и фортепиано — Сергея Прокофьева, Клода Дебюсси, Иоганнеса Брамса и Фазыла Сай.

Фото: Андрей Парфенов

Закрывал музыкальную программу и весь осенний блок концерт «Камераты Российского национального оркестра». Ее создали гобоист Виталий Назаров и скрипачка Татьяна Поршнева, которым было тесно работать просто в рамках одного из самых известных оркестров мира. Ансамбль, в состав которого могут входить более десяти струнных и духовых инструментов, принципиально играет без дирижера, и в Воронеже устроил музыкальный экскурс в историю — от эпохи барокко до середины ХХ века, от произведений для дуэта до практически оркестра на 12 человек. При этом камерата выбрала не самые известные сочинения Телемана, Моцарта и Вагнера, а также обратилась к творчеству Богуслава Мартину.

Театры в поисках человека

Театральная программа была представлена постановками театров из Москвы, Санкт-Петербурга и Еревана. РАМТ показал спектакль по роману Алексея Варламова «Душа моя Павел», московский театр «Мастерская П.Н. Фоменко» — «Доктора Живаго» по одноименному произведению Бориса Пастернака, а коллектив из Еревана, Театр «Амазгаин» им. Соса Саргсяна, привез пять новелл О. Генри «… и снова Весна». Творчеству Андрея Платонова был посвящен спектакль «Оружие сердец» по киносценарию писателя «Семья Иванова», которую показал санкт-петербургский Молодежный театр на Фонтанке.

Фото: Андрей Парфенов

Никак не связанные между собой на первый взгляд спектакли в общей программе оказались разными гранями вечной истории о поиске человека в человеке и о противостоянии человека системе. «Доктор Живаго» Евгения Каменьковича, несомненно, стал центральным событием программы — как с точки зрения выбора литосновы, так и по уровню постановки. Пятичасовой спектакль смотрится на одном дыхании — история смешивается с поэзией, красота со смертью, каждый эпизод — словно философская притча о поиске собственного пути и непростой судьбе людей, сокрушенных историей.

Фото: Андрей Парфенов

Значительно более оптимистичным оказывается «Оружие сердец». Семья, оказавшаяся на грани распада в годы Великой Отечественной войны, в итоге все же находит в себе силы жить дальше и строить новое будущее, несмотря на безусловные «сопутствующие потери». Молодежный театр на Фонтанке отдал должное жанровой специфике произведения и сделал постановку максимально кинематографичной, с добавлением слоумо в особо драматичных моментах. Впрочем, в этом спектакле хронометраж, напротив, показался излишне растянутым (3 часа 40 минут с антрактом).

Фото: Андрей Парфенов

История же 17-летнего Павла Непомилуева из постановки «Душа моя Павел» режиссера Алексея Бородина обращается к 1980-м годам. В условиях усиливающейся критики общественного строя и трещащей по швам идеологии чудом поступившему на столичный филфак пареньку из закрытого города предстоит насмерть отстаивать свои убеждения — и в итоге распрощаться с мечтами. И в этом сражении он оказывается скорее победителем, какой бы горькой ни была эта победа.

Фото: Андрей Парфенов

Вероятно, неслучайно завершил театральную осеннюю программу спектакль «… и снова Весна» — легкий, смешной, трогательный, напоминающий о другой системе — природной, которой не нужно и не хочется противостоять. А русские субтитры (спектакль шел на армянском) напомнили о временах, когда в рамках Платоновфеста в Воронеж приезжали театры со всего мира. Впрочем, фабула известных новелл практически не нуждалась в переводе. Нарине Григорян представила зрителю простые истории о преданности и самопожертвовании, естественные, как смена времен года, как улыбка, как любовь, ради которой герои О. Генри готовы отдать самое дорогое.

Мария Старикова, Александр Прытков

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