Песков: на прямую линию с Путиным поступило почти 100 тыс. вопросов
Россияне проявляют очень большой интерес к прямой линии президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он рассказал, что количество вопросов приблизилось к 100 тыс.
«Мы буквально в считаные часы (после открытия сбора вопросов.— "Ъ") приблизились практически к 100 тыс. вопросов. Это превышает прошлые годы»,— отметил представитель Кремля во время пресс-колла.
«Итоги года с Владимиром Путиным» проведут 10 декабря, начнется мероприятие в 12:00 мск. Пресс-конференция главы государства в шестой раз пройдет в совмещенном с прямой линией формате. Прием обращений граждан стартовал сегодня. Для сбора вопросов задействуют интернет, телефонные звонки, SMS-сообщения, а также «человекоподобные технологии», говорили в Кремле.
В 2025 году «Итоги года» прошли 19 декабря. Эфир продлился 4 часа 28 минут. За это время президент ответил более чем на сотню вопросов.