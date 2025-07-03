Не до танцев

В минувшие выходные в Воронеже завершился международный XIV Платоновский фестиваль искусств. В театральную, музыкальную, литературную и образовательную программу вошли 75 событий, которые посетили около 60 тыс. человек. В этом году в рамках фестиваля не было ни одной хореографической постановки, зато был презентован новый формат концертного мероприятия. При этом театральная программа сохранила прошлогодний лейтмотив о столкновении мечты и реальности, а также дополнилась размышлениями о природе власти — как человеческой, так и божественной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Платоновфест в 2025 году стремился сохранить международный статус

Фото: Андрей Парфёнов Платоновфест в 2025 году стремился сохранить международный статус

Фото: Андрей Парфёнов

В 2025 году Платоновский фестиваль включил в себя 50 показов 23 спектаклей, из которых 31 показ уличных постановок в рамках фестиваля уличных театров «Странники», четыре показа аудиоспектакля-променада, семь концертов, выставку, 16 событий литературной и образовательной программ. От хореографических постановок в этом году отказались, причины дирекция не комментировала.

При этом в рамках музыкальной программы был презентован новый концертный формат — опен-эйр «Звуки над городом» на террасе отеля Marriott, на котором выступила российская инди-рок-группа VLNY. Также состоялись три концерта классической музыки. Выступили пианист из Японии Марсель Тадокоро, скрипачка из Южной Кореи Гехи Ким. Прошел концерт «Звезды мировой оперной сцены» с Султанбеком Адурахимовым из Узбекистана, Марией Елич из Сербии и Григорием Цуцковски из Северной Македонии. Не обошлось и без уже ставших привычными опен-эйров: «Пирс» на Петровской набережной, «Музыка мира» в Белом колодце (Хохольский район), вечерний музыкальный сет в рамонском парке Ольденбургских.

Мероприятия театральной программы в какой-то степени оказались продолжением исследования темы столкновения мечты и реальности, ставшей одним из основных лейтмотивов фестиваля в прошлом году. Так, в постановке «Полковнику никто не пишет» Театра Колон, Национального центра искусств и мастерской Народного театра (Колумбия) режиссер Хорхе Али Триана, близкий друг автора литосновы Габриэля Гарсиа Маркеса, выводит на первый план историю умирающего от голода героя, живущего мечтой о скорой пенсии и заботящегося о петухе. Он пытается не только выжить, но и сохранить достоинство, что оказывается довольно непростой задачей в равнодушном мире, где у каждого, даже у самого близкого, свои цели, и потому от заботливости до равнодушия — один шаг.

Фотогалерея Основные события Платоновского фестиваля Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Музыкальный опен-эйр на новой фестивальной площадке — открытой террасе десятого этажа отеля Marriott. Выступление группы VLNY (Самара) Фото: Андрей Парфёнов Международная программа фестиваля началась с концерта пианиста Марселя Тадокоро Фото: Андрей Парфёнов Выступление баяниста Айдара Гайнуллина с ансамблем «Эйфория» и симфоническим оркестром Воронежского концертного зала в парке дворца Ольденбургских (Рамонь, Воронежская область) Фото: Андрей Парфёнов Спектакль "Соборяне. Картины русской жизни". Совместный проект Русского концертного агентства и Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Фото: Андрей Парфёнов Спектакль "Полковнику никто не пишет". Национальный центр искусств имени Делии Сапата Оливелья и Мастерская Народного театра (Колумбия) Фото: Андрей Парфёнов Книжная ярмарка Платоновфеста объединила 171 издательство, воронежцы приобрели около 6 т книг Фото: Андрей Парфёнов Творческая встреча с режиссером Исламом Ханипаевым в рамках литературной программы Платоновфеста Фото: Андрей Парфёнов Традиционное мероприятие литературной программы Платоновфеста — эстафета-чтение Фото: Андрей Парфёнов Музыкальный опен-эйр «ПИРС» на Петровской набережной Фото: Андрей Парфёнов Спектакль «Деньги. Страсть. Власть». Государственный русский драматический театр имени К. Станиславского (Армения) Фото: Андрей Парфёнов Акустические картины «Сон в русскую ночь» Петра Айду и Московского академического театра имени Владимира Маяковского Фото: Андрей Парфёнов Спектакль «Пугачев». Мастерская Петра Фоменко (Москва) Спектакль "Корова". Брестский театр кукол Фото: Андрей Парфёнов Звезды мировой оперной сцены. Султонбек Абдурахимов, бас-баритон (Узбекистан) Ночной аудиоспектакль-променад Воронежского академического уличного театра "Воронеж не про Воронеж" Фото: Андрей Парфёнов Постановка «Кроткая» компании «Городской театр» (Бразилия) совместно с Университетом Валье (Колумбия) Фото: Андрей Парфёнов Концерт скрипачки Ким Гехи с Воронежским академическим симфоническим оркестром Фото: Андрей Парфёнов Опен-эйр "Музыка мира". Концерт LA DAME BLANCHE (Куба) Фото: Андрей Парфёнов Спектакль "Черные доски". Владимирский академический театр драмы Фото: Андрей Парфёнов Следующая фотография 1 / 19 Музыкальный опен-эйр на новой фестивальной площадке — открытой террасе десятого этажа отеля Marriott. Выступление группы VLNY (Самара) Фото: Андрей Парфёнов Международная программа фестиваля началась с концерта пианиста Марселя Тадокоро Фото: Андрей Парфёнов Выступление баяниста Айдара Гайнуллина с ансамблем «Эйфория» и симфоническим оркестром Воронежского концертного зала в парке дворца Ольденбургских (Рамонь, Воронежская область) Фото: Андрей Парфёнов Спектакль "Соборяне. Картины русской жизни". Совместный проект Русского концертного агентства и Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Фото: Андрей Парфёнов Спектакль "Полковнику никто не пишет". Национальный центр искусств имени Делии Сапата Оливелья и Мастерская Народного театра (Колумбия) Фото: Андрей Парфёнов Книжная ярмарка Платоновфеста объединила 171 издательство, воронежцы приобрели около 6 т книг Фото: Андрей Парфёнов Творческая встреча с режиссером Исламом Ханипаевым в рамках литературной программы Платоновфеста Фото: Андрей Парфёнов Традиционное мероприятие литературной программы Платоновфеста — эстафета-чтение Фото: Андрей Парфёнов Музыкальный опен-эйр «ПИРС» на Петровской набережной Фото: Андрей Парфёнов Спектакль «Деньги. Страсть. Власть». Государственный русский драматический театр имени К. Станиславского (Армения) Фото: Андрей Парфёнов Акустические картины «Сон в русскую ночь» Петра Айду и Московского академического театра имени Владимира Маяковского Фото: Андрей Парфёнов Спектакль «Пугачев». Мастерская Петра Фоменко (Москва) Спектакль "Корова". Брестский театр кукол Фото: Андрей Парфёнов Звезды мировой оперной сцены. Султонбек Абдурахимов, бас-баритон (Узбекистан) Ночной аудиоспектакль-променад Воронежского академического уличного театра "Воронеж не про Воронеж" Фото: Андрей Парфёнов Постановка «Кроткая» компании «Городской театр» (Бразилия) совместно с Университетом Валье (Колумбия) Фото: Андрей Парфёнов Концерт скрипачки Ким Гехи с Воронежским академическим симфоническим оркестром Фото: Андрей Парфёнов Опен-эйр "Музыка мира". Концерт LA DAME BLANCHE (Куба) Фото: Андрей Парфёнов Спектакль "Черные доски". Владимирский академический театр драмы Фото: Андрей Парфёнов Смотреть

Историю о мире, которым правят деньги и в котором страсти разрушают мечты, рассказал и Сурен Шахвердян в спектакле «Деньги, страсть и власть» (Государственный русский драмтеатр имени Станиславского, Ереван), интерпретирующем роман Ивана Гончарова «Обыкновенная история». Герой пытается сохранить свои идеалы, но все глубже увязает в разрушительной игре алчности и власти. Тему власти и социальных ролей затрагивают и режиссеры Алехандро Гонcалес Пуче (Колумбия) и Ма Чженхун (Китай) в постановке «Кроткая» по мотивам произведения Федора Достоевского, демонстрируя идентичность человеческих переживаний вне зависимости от культурных различий. А Руслан Кудашов в «Корове» (Брестский театр кукол) погружает зрителя в исследование темы смирения и принятия собственной судьбы.

Эти мотивы перекликаются и с отечественной театральной программой, в которой, впрочем, довольно ярко звучит и мотив поиска национальной идентичности. «Пугачев» от московской Мастерской Петра Фоменко вобрал в себя и буйство кочевников, и разудалые казачьи песни-пляски, и пронзительную поэзию Егора Летова и Александра Башлачева, словно пытаясь в диахронии объять всю историю русского бунта, в котором сегодняшний герой-мечтатель уже завтра может стать палачом, а послезавтра — тираном, которого свергают собственные подданные. Феномен «русской души» исследует режиссер Полина Агуреева в спектакле «Соборяне» Московского драматического театра имени Николая Гоголя. «Лесков остро, полемически размышляет на те же темы, которые волнуют нас и сегодня,— о либерализме, о связи настоящего и прошлого, о вере»,— напоминает Полина Агуреева. К вопросам веры обращается и Владимирский академический театр драмы в спектакле «Черные доски», созданном по мотивам произведений Владимира Солоухина и посвященном духовному прозрению.

Одним из наиболее необычных спектаклей с точки зрения формы стал «Сон в русскую ночь» Московского академического театра имени Владимира Маяковского — аудиопутешествие по узнаваемым и не очень отрывкам произведений Пушкина, Шукшина, Булгакова и Платонова. Основное средство выразительности здесь — звук, создающийся уникальными старинными инструментами и раритетными шумовыми приборами. Художник звуковых образов Петр Айду рассказал, что хотел создать атмосферу детской полудремы, в которой за чуть приоткрытой дверью спальни то сильнее, то слабее слышны шум, голоса, звуки природы. Они сплетаются воедино, и неясно, что из этого явь, а что сон. «Здесь сцены жестокого бунта сменяются трогательными надеждами, герои верят в тайный замысел жизни, и этот парад видений сплетается в бесконечный сон в русскую ночь»,— говорят о постановке ее создатели.

Кроме того, в этом году в состав театральной программы был включен ночной спектакль-променад «Воронеж не про Воронеж» созданного несколько лет назад по инициативе Платоновфеста Воронежского академического уличного театра. Это смесь экскурсии и аудиоспектакля: зрители в наушниках следуют за актером, ведущим их сквозь город в его историческом и фантастическом аспектах.

Платоновский фестиваль проходил с 31 мая по 29 июня. В нем приняли участие артисты из 12 стран мира — Колумбии, Бразилии, Кубы, Ганы, Армении, Японии, Республики Корея, Северной Македонии, Сербии, Узбекистана, Беларуси и России. В театральную, музыкальную, литературную и образовательную программу вошли 75 событий, которые посетили около 60 тыс. человек. Было задействовано 15 площадок Воронежа и Воронежской области. Худрука у фестиваля не было, и в следующем году эту практику планируют продолжить. Бюджет мероприятия сохранился на уровне прошлых лет и составил около 86 млн руб.

Мария Старикова