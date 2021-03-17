Платоновфест растроился

В 2021 году XI международный Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже в три этапа. В апреле в рамках спецпроекта Большой театр привезет балет «Укрощение строптивой», в июне состоится собранная из девяти спектаклей, пяти концертов и трех выставок российская программа, а в сентябре — пока не анонсированная зарубежная часть. Бюджет фестиваля составит около 100 млн руб. и таким образом вернется к допандемийному объему: в 2020 году из-за закрытых границ иностранные участники не приехали, и смета сократилась до 50 млн руб. По словам худрука Михаила Бычкова, из-за коронавируса организаторы второй год проделывают двойную работу, но к сложностям готовы лучше.

О части программы XI международного Платоновского фестиваля вчера на пресс-конференции рассказали представители дирекции форума. В 2021 году он пройдет в три этапа. Стартует фестиваль спецпроектом — в апреле Большой театр покажет балет «Укрощение строптивой», который на музыку Дмитрия Шостаковича поставил хореограф Жан-Кристоф Майо. Как рассказывал худрук фестиваля Михаил Бычков, дирекция много лет вела переговоры с Большим театром, но не удавалось скоординироваться по срокам, поэтому проект решили не помещать во временные рамки Платоновфеста. В июне, в традиционные для форума даты, состоится программа, почти полностью собранная из российских участников. В сентябре запланирована зарубежная часть фестиваля. О разделении проекта по срокам стало известно в феврале после встречи худрука с губернатором Александром Гусевым.

На пресс-конференции была представлена только отечественная часть программы. Она пройдет с 3 по 20 июня. В ее рамках планируется показать девять спектаклей и организовать пять музыкальных выступлений. Театральная программа в основном состоит из новинок нынешнего и прошлого сезонов: «Братья Карамазовы» в постановке Льва Додина для Малого драматического театра — Театра Европы, «Сын» Юрия Бутусова для Российского академического молодежного театра, «Все тут» Дмитрия Крымова для Школы современной пьесы, «Фаина. Эшелон» Иосифа Райхельгауза для этого же театра, «Идиот» Андрея Прикотенко для новосибирского театра «Старый дом» и «Причал» Данила Чащина для московского театра «Человек». Также традиционно будут представлены постановки по произведениям Андрея Платонова. В этот раз это «Ювенильное море» МХТ имени Чехова, «Фро» Архангельского театра кукол и «Корова» Новокузнецкого драмтеатра.

Кроме того, запланированы показы в рамках впервые представленного в прошлом году «Воронежского кейса», в который могут включить восемь спектаклей от шести местных театров. Конкретные постановки будут обнародованы позже, так как еще не все премьеры состоялись. Михаил Бычков отметил, что дирекция отбирает «не лучшие спектакли», а те, которые в перспективе могут представить Воронеж на других фестивалях. Также организаторы во второй раз устроят бесплатные видеопоказы постановок — в рамках Года Германии в России это будет подборка из программы немецкого фестиваля Theatertreffen. Наконец, запланированы три специально созданных перформанса — драматический, музыкальный и хореографический — по мотивам текстов Платонова. Подробности также пока не анонсированы.

В рамках музыкальной программы в июне пройдут четыре академических концерта и однодневный опен-эйр «Музыка мира» в спорткомплексе «Белый колодец», отмененный в прошлом году из-за пандемии. Особенностью этого года стали камерные классические выступления: музыканты будут играть соло без сопровождения воронежских оркестров. По концерту дадут пианисты Николай Луганский и Сергей Тарасов, вместе выйдут на сцену скрипачка Алена Баева и пианист Вадим Холоденко, еще один дуэт составят пианист Алексей Мельников и американский виолончелист Златомир Фанг. Господин Фанг — пока единственный заявленный зарубежный участник Платоновфеста. По словам Михаила Бычкова, надежду на его приезд дает то, что «вслед за нами музыканта в Санкт-Петербурге ждет Валерий Гергиев»: «Он обеспечивает коридор, позволяющий приехать исполнителю из-за океана».

На опен-эйр объявлен пока только хедлайнер — отечественная группа Тины Кузнецовой и Юрия Усачева Zventa Sventana, работающая с народными песнями. Популярность коллективу принес записанный с Иваном Дорном трек «Мужа дома нету». Как отметили в дирекции, эта композиция основана на песне, которую фольклористы нашли в одном из воронежских сел. Кроме того, планируется выступление двух иностранных коллективов. Переговоры по гастролям идут с участниками из стран, с которыми у России уже открыты границы. Выставочная часть программы состоит из экспозиций художников «Бубнового валета», фотографа Аркадия Шайхета и живописцев Виктории и Павла Никоновых. Также пройдет книжная ярмарка, участников-литераторов объявят отдельно.

Основная зарубежная часть Платоновского фестиваля запланирована на 4–17 сентября. Примерно на эти же даты форум был перенесен в прошлом году. По словам Михаила Бычкова, программа уже сформирована, в том числе в ее рамках пройдут концерты в Зеленом театре и Рамонском замке, а также театральный парад. «У нас есть договоренности с участниками из Польши, Латвии, Швейцарии, Израиля, Индии, Великобритании, США, Испании, Франции, Нидерландов, Германии и Казахстана. Но окончательно ситуация с тем, насколько будут открыты границы и кто сможет к нам приехать, думаю, будет понятна к концу мая», — отметил господин Бычков.

Худрук рассказал, что общий бюджет фестиваля вернулся к показателям 2019 года. Тогда смета превышала 100 млн руб., примерно такую же сумму составляла смета изначально запланированного десятого форума. Однако из-за пандемии коронавируса на него не приехали зарубежные участники, и бюджет сократился до 51 млн руб. «Сейчас у нас два больших сегмента, мы нисколько не сдаем позиции и делаем следующий шаг вперед, поэтому бюджет возвращается на уровень позапрошлого года», — рассказал Михаил Бычков. Он также отметил, что второй год подряд из-за пандемии дирекция делает двойную работу: «К совещанию с губернатором по поводу сроков фестиваля у нас были готовы два варианта: когда мы все проводим в июне и с разделением. Со всеми участниками были достигнуты договоренности в том числе и по летней части. Сложности остаются, но мы к ним лучше готовы, чем в прошлом году, когда все случилось внезапно».

Александр Прытков