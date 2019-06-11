Барабаны в ночи

В минувшие выходные в рамках Платоновского фестиваля состоялись крупнейшие мероприятия программы «Музыка мира». В субботу на однодневном open-air в спорткомплексе «Белый колодец» под Воронежем зрители слушали исполнителей из Белоруссии, ЮАР и с Фарерских островов, а в воскресенье в Центральном городском парке — представителей Португалии и Кабо-Верде.

Программа «Музыка мира» на Платоновском фестивале возникла в 2014 году, с тех пор организаторы расширяют ее форматы. С того же года с редкими перерывами этнические музыканты выступают в парке дворцового комплекса Ольденбургских в пригороде Воронежа, а с 2015-го недалеко от облцентра в «Белом колодце» проходит однодневный open-air, с 2016-го в Зеленом театре Центрального городского парка проходят выступления музыкантов world music. В этом году кураторы Платоновфеста решили задействовать под «Музыку мира» все эти площадки.

В субботу в «Белом колодце» выступали три разноплановых артиста. Разогревала постепенно собирающуюся публику белорусская группа Naviband, знакомая слушателям по участию в «Евровидении». В 2017 году музыканты заняли 17-е место, но стали первыми, кто исполнил на этом конкурсе песню на белорусском языке. Этот хит, «Гісторыя майго жыцця», или «История моей жизни», прозвучал и в «Белом колодце». Использование родного языка выгодно отличает Naviband от других инди-групп: авторские композиции и собственные прочтения народных песен оказались куда более интересными, чем их же материал на русском. Дело здесь, видимо, в мелодике и звучании самого белорусского языка, так как тексты не отличаются замысловатостью рифм и смыслов и служат для быстрого запоминания и подпевок.

У выступившего следом Мэнни Уолтерса из Южно-Африканской Республики это был первый концерт в Европе в принципе. Основой творчества господина Уолтерса является блюз. В него музыкант привносит и джазовую ритм-секцию, и гитарные наигрыши в стиле регги, и вокальную манеру в духе соула. При этом какой-либо зажигательной африканской перкуссии, под которую воронежская публика так любит танцевать на «Музыке мира», Мэнни Уолтерс не использует, оставаясь в рамках «холодного» блюза.

Куда более оживленно слушатели восприняли гостью с северных окраин Европы — певицу Эйвер Полсдоттир, более известную как просто Eivor. Уроженка Фарерских островов пишет песни почти на всех скандинавских языках, а также на английском. Мировую популярность, в том числе и концерты в России, ей принесла киноиндустрия: певица стала автором саундтреков для нескольких голливудских фильмов, а также для сериала «Последнее королевство» о средневековой Англии. Скандинавские традиции Eivor вплетает в современную музыку, но ее поиски идут несколько в другом направлении в отличие от Бьорк, с которой ее сравнивают. В песнях госпожи Полсдоттир кажутся уместными сочетания языческого бубна, гитарных риффов и электронных инструментов.

В воскресенье на концерте в Зеленом театре выступили исполнительница португальских романсов фаду Ана Моура и уроженец Кабо-Верде Мирока Париш. Музыкантов объединяет не только португальский язык, но и участие в совместных съемках. Но в Воронеже они отыграли по отдельности — по полуторачасовому концерту. С фаду, грустными романсами о нелегкой судьбе, воронежская публика уже знакома — в 2014 году на Платоновфест приезжала певица Криштина Бранку. В отличие от нее Ана Моура доказала, что фаду — необязательно грусть. Конечно, она отдала должное и печальным композициям, но завершила выступление зажигательными песнями, в том числе кавером на хит The Rolling Stones No Expectations, который как-то исполнила вместе с Миком Джаггером.

Мирока Париш поддержал зажигательную атмосферу. Музыкант уже объехал полмира и едва ли не все крупные города России с коллективом Сезарии Эворы, всемирно известной исполнительницы из Кабо-Верде. После смерти певицы Мирока Париш гастролировал в составе оркестра ее имени, а после занялся сольной карьерой. В Воронеж он приехал с презентацией дебютного альбома, с которым, впрочем, гастролировал в Москве и Санкт-Петербурге пару лет назад. Музыкант привез африканские барабаны и с их помощью уже к третьей песне поднял с мест значительную часть собравшихся.

Оба мероприятия завершились ближе к полуночи. По данным дирекции фестиваля, их посетили 5,4 тыс. человек — 3,8 тыс. приехали в «Белый колодец», 1,6 тыс. пришли в Зеленый театр. По сообщению мэрии Воронежа, в связи с проведением фестиваля транспортные предприятия 1, 2, 8, 9, 15 и 16 июня должны обеспечить максимальное количество автобусов по муниципальным маршрутам. При этом всем перевозчикам предписали работать до 2:00 только 1, 2 и 7 июня, когда последние мероприятия фестиваля заканчивались около 22:30. После «Музыки мира» зрители долго не могли разъехаться, так как и таксистов не хватило на всех желающих. Еще один концерт этой программы пройдет 15 июня в парке дворцового комплекса Ольденбургских под Воронежем. Там с программой собственных композиций и кавер-версий самых разных хитов выступит скрипач Ара Маликян. Концерт должен начаться в 21:00, организаторы обещают, что фестивальные автобусы вернут публику в Воронеж уже за полночь.

Александр Прытков