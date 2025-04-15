Сохраняя международность

XIV международный Платоновский фестиваль искусств, который пройдет в Воронеже с 31 мая по 29 июня, сохранил международный статус — в Воронеже ожидаются гости минимум из шести стран, включая Японию и Южную Корею. Об этом рассказали 15 апреля в дирекции фестиваля, представляя его программу. Также на фестиваль приглашены коллективы из четырех российских городов. Три иностранных коллектива, что составляет половину зарубежной программы, приедут в Воронеж после выступления на московском 17-м Международном театральном фестивале имени Чехова. Бюджет мероприятия сохранится на уровне прошлых лет — около 86 млн руб.

Платоновфест снова откроется фестивалем уличных театров (на фото — уличный театр на фестивале в 2024 году)

Фото: Андрей Парфёнов

О программе XIV международного Платоновского фестиваля на пресс-конференции 15 апреля рассказал его директор (с марта организаторы называются «Фестивальная дирекция Воронежской области») Юрий Зайцев. Худрука у фестиваля не будет, и в следующем году эту практику планируют продолжить. Организаторы отмечают, что его роль фактически выполнялась «экспертами дирекции» и театроведами Мариной Райкиной, Мариной Тимашевой и Аллой Шевелевой, «имеющими отношение к жюри известной премии “Золотая маска”», а также музыкальным критиком Сергеем Филиным.

Бюджет должен остаться на уровне прошлого года (около 86 млн руб.— «Ъ»), рассказали в дирекции. В его структуре 50% составляют средства областного бюджета, 30% — средства от продажи билетов, по 10% — городского бюджета и спонсорские средства. Среди заявленных событий нет премьер, однако дирекцией заявлен некий «музыкальный сюрприз», о котором объявят позднее.

Открываться фестиваль будет двухдневным выступлением уличных театров в парке «Алые паруса», также пройдут два музыкальных опен-эйра, в том числе традиционная «Музыка мира». Предварительно на фестивале выступят 20 театральных коллективов и 12 исполнителей и музыкальных групп, в том числе из зарубежных стран — Армении, Беларуси, Колумбии и Бразилии, а также Японии и Южной Кореи. Из российских участников пока заявлены артисты из Москвы и Владимира, а также уличные театры Санкт-Петербурга, Альметьевска, Самары, Нижнего Новгорода и Воронежа.

Три мероприятия зарубежной программы до Платоновского фестиваля покажут в Москве: «Кроткую» Городского театра (Бразилия, 26-27 июня), «Полковнику никто не пишет» Театра Колон, Национального центра искусств и мастерской Народного театра (Колумбия, 10-11 июня) и «Деньги, страсть и власть» Государственного русского драмтеатра имени Станиславского из Еревана (14-15 июня).

Также из ближнего зарубежья на воронежский фестиваль приедет белорусский коллектив — Брестский театр кукол с постановкой «Корова» (18 июня). В 2024-м этот театр уже привозил на фестиваль спектакль по мотивам «Рассказа о мертвом старике» Андрея Платонова.

Из иностранных музыкантов пока анонсированы концерты пианиста из Японии Марселя Тадокоро (3 июня, Воронежский концертный зал) и скрипачки из Южной Кореи Ким Ке Хи (27 июня, филармония). 21 июня в рамках общего концерта «Звезды мировой оперной сцены» в театре оперы и балета выступят Султанбек Адурахимов (Узбекистан), Мария Елич (Сербия) и Григорий Цуцковски (Северная Македония). 7 июня в Рамони даст концерт баянист Айдар Гайнуллин вместе с ансамблем «Эйфория» и оркестром Воронежского концертного зала.

В рамках молодежного опен-эйра на Петровской набережной 14 июня выступят молодые и известные поп-исполнители Allergia, «Карманный томик» и «Только Настя». На «Музыке мира» 28 июня в Белом колодце зрители услышат исполнителей, которые в своем творчестве обращаются к традиционным национальным мотивам, придавая им современное звучание: S.A.R.S (Сербия), Santrofi (Гана) и La Dame Blanche (Куба).

В рамках отечественной театральной программы четыре российских театра представят свои постановки, из которых три «являются самыми сложными» с точки зрения организации, по мнению дирекции. Это «Пугачев» (15–16 июня) от московской Мастерской Петра Фоменко, «Соборяне» (8 июня) Московского драматического театра имени Николая Гоголя и «Сон в русскую ночь» (15 июня) Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Также Владимирский академический театр драмы покажет спектакль «Черные доски», созданный по мотивам произведений Владимира Солоухина и посвященный духовному прозрению.

В этом году снова будет вручена Платоновская премия — специальным знаком и 1 млн руб. наградят одного из представителей сферы культуры, его выберет экспертный совет. Традиционно ожидаются литературная, выставочная и образовательная программы, подробности о которых появятся позднее. Как и в прошлом году, творческие встречи и мастер-классы с писателями, режиссерами, актерами и музыкантами можно будет посетить бесплатно.

На Советской площади ожидается трехдневная книжная ярмарка, а также эстафета-чтение, участники которой будут читать рассказ Андрея Платонова «Одухотворенные люди».

Анна Швечикова