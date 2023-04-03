Воронежу покажут «Анну Каренину»

Дирекция международного Платоновского фестиваля организует в Воронеже гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана «Анна Каренина». Спектакли пройдут 7 и 8 апреля 2023 года на сцене театра оперы и балета, став прелюдией к самому фестивалю: летняя часть программы начнется уже в июне. Балет на музыку Петра Чайковского по роману Льва Толстого станет первой после длительного перерыва постановкой, представленной коллективом питерского театра в Воронеже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба международного Платоновского фестиваля Фото: пресс-служба международного Платоновского фестиваля

Борис Эйфман – создатель своего театра, стиля, собственной балетной вселенной. Критики считают его одним из ведущих хореографов мира, называют «потрясающим театральным волшебником». Узнаваемой стилистической особенностью хореографии Бориса Эйфмана является сюжетность постановок, часто они имеют литературную основу. Яркий пример — балет «Анна Каренина», ставший уже легендарным и объехавший с гастролями многие страны мира. Теперь его увидят и в Воронеже.

До этого артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета выступали в облцентре лишь в 1989 году. Над оформлением спектакля работали сценограф Зиновий Марголин, художник по костюмам Вячеслав Окунев и художник по свету Глеб Фильштинский.

«В своем спектакле Борис Эйфман убирает второстепенные линии романа Толстого, сосредотачиваясь на любовном треугольнике: Анна — Каренин — Вронский,— рассказали в пресс-службе Платоновфеста.— Хореограф передает “драму переродившейся женщины”. По мнению Бориса Эйфмана, именно страсть привела к преступлению против общественных норм и разрушила внутренний мир Анны Карениной».

Сам Борис Эйфман отмечает, что его балет не о минувшей эпохе, а о сегодняшнем дне. «Роман “Анна Каренина” всегда интересовал меня,— признается балетмейстер.— Когда читаешь Толстого, чувствуешь невероятное понимание автором психологического мира его героев, удивительную чуткость и точность отражения жизни России. В романе “Анна Каренина” есть не только погружение в психологический мир героини, но и настоящее психоэротическое осмысление ее личности. Даже в сегодняшней литературе мы не найдем подобных страстей, метаморфоз, фантасмагорий. Все это стало сутью моих хореографических размышлений».