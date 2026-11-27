Сами основатели SSG граждане Украины Вадим Машуров и Роман Фелик, а также помогавший им развивать российский филиал Сергей Шевченко для следствия оказались недоступны. Первые двое давно обосновались в ОАЭ, поскольку за финансовые махинации их разыскивали как на самой Украине, так и в Казахстане. После начала СВО перебрался в ОАЭ и Сергей Шевченко.