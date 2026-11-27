Вложения в коноплю себя не оправдали
Спонсоры ВСУ арестованы для международного розыска
Как стало известно “Ъ”, в Москве заочно арестованы трое граждан Украины — организаторы финансовой пирамиды Sincere Systems Group (SSG). Под видом вложений в различные инвестиционные проекты, включая выращивание медицинского каннабиса (конопля), SSG получила от российских граждан более $100 млн. Часть этих денег, по данным силовиков, через другие структуры направлялась на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Мещанский суд Москвы 25 ноября по ходатайству следственного департамента МВД заочно арестовал для международного розыска по линии Интерпола 29-летнего Вадима Машурова, 37-летнего Романа Фелика и 63-летнего Сергея Шевченко. Следствие обвиняет их в особо крупном мошенничестве и считает организаторами финансовой пирамиды SSG, позиционирующей себя в качестве международного инвестиционного фонда. Эта структура была зарегистрирована в 2019 году в Великобритании.
Операцию по пресечению деятельности SSG на территории России сотрудники правоохранительных органов провели еще в декабре 2024 года.
Тогда в Уфе были задержаны вернувшиеся из ОАЭ, где с размахом отмечался пятилетний юбилей SSG, трое руководителей ее российского представительства.
Как уже рассказывал “Ъ”, в СИЗО по обвинению в мошенничестве были отправлены возглавлявший одно из российских подразделений финансовой пирамиды Олег Халиков и его сообщники Руслан Титов и Алексей Ионов. Последние двое числились индивидуальными предпринимателями, а основным видом их деятельности было заявлено оказание консультационных и информационных услуг. Сейчас их дело слушается в Кировском райсуде Уфы.
Сами основатели SSG граждане Украины Вадим Машуров и Роман Фелик, а также помогавший им развивать российский филиал Сергей Шевченко для следствия оказались недоступны. Первые двое давно обосновались в ОАЭ, поскольку за финансовые махинации их разыскивали как на самой Украине, так и в Казахстане. После начала СВО перебрался в ОАЭ и Сергей Шевченко.
На территории России свою деятельность SSG развернула в 2020 году. Помимо Башкирии организаторы финансовой пирамиды активно пытались развивать сеть своих представительств в Московской области, Татарстане, Крыму и Якутии.
Поскольку никаких разрешений на инвестиционную деятельность у компании не было, потенциальные клиенты узнавали о ней в основном через сарафанное радио.
На проводимых семинарах, вебинарах и собраниях гостям этих мероприятий рассказывали о различных перспективных направлениях, куда клиенты могут инвестировать свои средства. В частности, предлагалось вложиться в рынок Forex, где прибыль в размере до 30% в месяц будет достигаться за счет применения в биржевой торговле искусственного интеллекта.
Уникальной называли организаторы пирамиды также возможность вложиться в выращивание и сбыт медицинского каннабиса.
Клиенты, решившие доверить SSG свои деньги, вносили депозит, переводя средства на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемый компанией цифровой актив — sincere token, не обладавший абсолютно никакой реальной ценностью.
Для обмана клиентов и вытягивания из них дополнительных денег мошенники использовали стандартную схему. В личных электронных кабинетах инвесторов отображался баланс, который ежедневно увеличивался на 1,5–2% якобы в результате успешной торговли, которой на самом деле не было.
Когда же клиент пытался вывести дивиденды или вложенные средства, система сообщала об «ошибке», а клиенту на почтовый ящик приходило сообщение, что счет компании временно заблокирован в связи с проведением аудита.
По данным МВД, годовой оборот только башкирского отделения SSG доходил до $10 млн, а всего под видом вложений в различные инвестиционные проекты SSG получила от российских граждан более $100 млн.
Часть этих денег, как установили правоохранители, уходила на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit. Оттуда поступали на платформы United24 и WhitePay, запущенные по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, и тратились на финансирование ВСУ, в том числе признанного террористическим и запрещенного Верховным судом подразделения «Азов». В январе этого года Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность WhiteBit, а также всей структуры аффилированных с ней и ее дочерних организаций финтех-группы W-Group.