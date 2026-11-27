Чистая прибыль РЖД по МСФО выросла в четыре раза за девять месяцев
Чистая прибыль РЖД по МСФО составила 86,2 млрд рублей за девять месяцев
Чистая прибыль РЖД по МСФО составила 86,2 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это почти в четыре раза больше аналогичного показателя годом ранее, указано в отчетности.
Суммарные доходы РЖД за январь-сентябрь выросли на 18,5% — до 3,2 трлн руб. Операционные расходы холдинга составили 2,6 трлн руб., операционная прибыль — 584,6 млрд руб. EBITDA за отчетный период достигла 1 трлн руб.
Доходы РЖД от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре за девять месяцев составили 2,1 трлн руб., от пассажирских перевозок — 413 млрд руб., следует из пресс-релиза.
В конце октября РЖД отчитывалась по РСБУ за девять месяцев. Чистая прибыль холдинга за отчетный период составила 75 млрд руб. против убытка в 4,2 млрд руб. годом ранее.