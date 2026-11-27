26 ноября группа сенаторов внесла в Госдуму пакет из трех законопроектов об установлении административной и уголовной ответственности за распространение сведений о последствиях ракетно-артиллерийских и беспилотных атак, терактов, диверсий и покушений, а также сведений о базах военной техники и предприятиях ВПК. Максимальное наказание может составить до пяти лет лишения свободы.