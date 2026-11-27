В Кремле не стали объяснять идею наказывать людей за съемку последствий атак БПЛА
Песков переадресовал вопрос об уголовной ответственности за публикацию атак БПЛА
Введение ответственности за публикацию данных о последствиях атак БПЛА должны аргументировать специалисты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать законопроект, предусматривающий уголовное наказание за распространение такой информации.
«Должны специалисты, наверное, если действительно вносятся такие инициативы, то они должны аргументироваться со стороны специалистов»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
26 ноября группа сенаторов внесла в Госдуму пакет из трех законопроектов об установлении административной и уголовной ответственности за распространение сведений о последствиях ракетно-артиллерийских и беспилотных атак, терактов, диверсий и покушений, а также сведений о базах военной техники и предприятиях ВПК. Максимальное наказание может составить до пяти лет лишения свободы.