Дружественные страны призвали к саморефлексии

После годового перерыва в Воронеже снова проходит Платоновский фестиваль искусств — 12-й по счету. На этой неделе завершились показы в рамках международной части летней театральной программы. Артисты из Армении, Вьетнама, Белорусии, Индии, Турции и Аргентины показали зрителям постановки в ярко выраженных традициях своих национальных культур, и большинство из них были о попытках заглянуть внутрь себя и многообразии внутренних конфликтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Срибный Фото: Евгений Срибный

Открыл фестиваль двумя бесплатными спектаклями в парке «Алые паруса» впервые приехавший в Россию турецкий танцор Зия Азази. Горный инженер по образованию, он работал в танцевальных коллективах Турции и Австрии, изучал там различные стили и техники, заинтересовался повторяющимися движениями — и так пришел к кружению. Это древняя суфийская практика медитации, с помощью которой дервиши могут входить в транс. Впрочем, для артиста этот танец не несет какой-либо серьезной религиозной или мистической нагрузки, для него это лишь форма, базис, к которому он добавляет элементы других направлений. В спектакле «Дервиш. Движение» он почти все время кружился в чалме и специальной юбке, умело вплетая движения рук и головы, а в «Догорающем пламени» больше показывал собственную хореографию, которая эффектно завершилась поджогом и тушением юбки.

Познакомить с древним искусством и заставить задуматься о жизни своей целью ставил еще один спектакль — «Внутри» индийской Aditi Mangaldas Dance Company — The Drishtikon Dance Foundation. Он тоже стал российской премьерой. Основательница компании, хореограф и главная танцовщица Адити Мангалдас — один из ведущих исполнителей классического танца катхак, который отличается от болливудских танцев примерно так же, как творчество ансамбля «Золотое кольцо» от корневой русской песни. По словам Адити Мангалдас, катхак является единственным видом танца, объединяющим индуистскую и исламскую культуры. На постановку «Внутри» повлияло резонансное групповое изнасилование девушки в Дели: Адити Мангалдас готовила спектакль о взаимоотношении полов, когда узнала об этой истории. В результате спектакль стал исследованием природы зла в человеке. Постановка разбита на две части. В первой представлен современный танец на основе катхака, во второй показан уже классический катхак.

Республиканский театр белорусской драматургии приехал на фестиваль с постановкой «Венчание с ветром», где главным выразительным средством является белорусская народная песня: исключительно из таких песен и состоит весь звуковой ряд спектакля. Режиссер Евгений Корняг представил историю главного героя, который находится в плену чужих решений. Причем в качестве факторов, определяющих его поведение, рассматриваются не только внешние — будущая супруга (Анна Семеняко) и мать (Галина Чернобаева) в какой-то момент не могут поделить жениха-сына (Артем Курень) буквально физически, но и внутренние, среди которых на первый план выводится глубинная связь с традициями предков. Яркий, эффектный, перегруженный наслоением образов и смыслов славянский свадебный обряд, в ходе которого оплакивают то невесту, то жениха, постепенно превращается в по-настоящему драматическую историю безвольного мужчины, парализованного любовью матери и пытающегося выбраться из ее ловушки через возвращение к истокам.

Ереванский государственный русский драматический театр им. К.С. Станиславского показал на Платоновфесте историю о самопознании в том числе через отношения с матерью. «Гардения» Гора Маркаряна, показанная в Воронеже в рамках сотрудничества с Чеховским фестивалем,— о роли женщины и вызовах судьбы. В основе сюжета — истории четырех безымянных женщин, символов четырех поколений, ищущих образ собственной семьи и открывающих на этом пути самих себя. «Здесь — про чувства, про эмоции, про жизненные трагедии, про то, как одна сломанная судьба может повлиять на целые поколения. Отцы и дети, точнее, дочки и матери. Замкнутый это круг или когда-нибудь он разомкнется? — размышляет исполнительница одной из ролей Елена Варданян.— Это история для любого времени и зрителя».

Без каких-либо претензий на рефлексию со своей культурой познакомил вьетнамский театр «Тханг Лонг» («Дракон, стремящийся вверх»), чьи гастроли в Воронеже были также организованы вместе с Чеховским фестивалем. Артисты показали традиционный кукольный спектакль на воде. Для этого в Центральном парке соорудили небольшой бассейн, часть которого была скрыта декорацией-пагодой и рядом с которым устроили сцену для играющих на народных инструментах музыкантов. Сценки на воде во Вьетнаме впервые появились около тысячи лет назад как часть религиозных обрядов. Разыгрывались они в основном на затопленных рисовых полях. В Воронеже артисты показали 16 сценок, понятных без перевода. В основном они касались жизни крестьян, которые сажали рис, ловили рыбу, катались на лодках и буйволах, кормили уток, но нашлось место и мифическим животным — драконы играли с мячиком, фениксы создавали семью.

Колоритную национальную постановку привезла и аргентинская Компания Хермана Корнехо — тоже в рамках сотрудничества с Чехфестом. «Дикое танго» — танцевальное шоу с красочными костюмами, сложными подвижными декорациями, обилием дыма, подсветкой в стиле ночного клуба и яркими акробатическими элементами. Постановка знакомит зрителей с более чем столетней историей танго — от самого его зарождения в полукриминальных портовых районах, когда оно было исключительно мужским танцем, до ультрасовременных форм — скрещения разных стилей и жанров. «Это настоящий праздник аргентинской культуры, все то, что идентифицирует наше национальное самосознание. Мы не хотели ограничивать себя танго, мы хотели выйти за рамки и показать нечто большее: здесь есть место и фольклору, и року, и танго, и милонге, и даже народному танцу маламбо»,— говорит о шоу сам господин Корнехо.

В этом году организаторы, напомним, разбили Платоновфест на две части — традиционную летнюю и осеннюю. В июне акцент сделан на мероприятиях под открытым небом, а в сентябре спектакли и концерты должны пройти преимущественно в залах. В Воронеж приехали коллективы из 15 «дружественных» стран — Азербайджана, Аргентины, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Грузии, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Сербии, Турции, Узбекистана и ЮАР. До начала СВО на фестиваль приезжали преимущественно европейские театры. Осенняя программа пока не раскрывается.

Платоновский фестиваль продолжится до 2 июля в менее насыщенном формате уикендов. Зрители смогут посетить мероприятия музыкальной программы, и главное событие среди отечественных гастролей — показ спектакля Андрея Могучего из Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова «Материнское сердце» по мотивам произведений Василия Шукшина, Козьмы Пруткова, Николая и Елены Рерихов. Продолжит свою работу также выставочная программа форума.

Мария Старикова, Александр Прытков