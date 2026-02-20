«Платоновфест» версия 15

В начале лета в Воронеже в 15-й раз пройдет международный Платоновский фестиваль искусств. Гости увидят классические и экспериментальные спектакли, двухдневный фестиваль уличных театров в парке «Алые паруса» и две разноплановые выставки, смогут побывать на академических концертах и опен-эйрах в меловом карьере «Белый колодец» и парке Дворца Ольденбургских. Литературную программу составят творческие встречи с писателями, трехдневная книжная ярмарка и эстафета-чтение произведений Андрея Платонова.

На пресс-конференции в Воронеже анонсировали программу XV международного Платоновского фестиваля искусств. В этом году крупный культурный форум проведут с 30 мая по 28 июня 2026 года. В столице Черноземья выступят артисты из пяти стран, а программа привычно объединит несколько направлений — театр, музыку, выставки и литературу.

Откроет «Платоновфест» двухдневный фестиваль уличных театров. 30–31 мая в парке «Алые паруса» более десяти театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Кирова, Севастополя, Казани и Воронежа покажут зрелищные пластические спектакли и комедийные перформансы с участием клоунов, мимов, акробатов, ходулистов и ростовых кукол.

Театральную программу откроет постановка «Зеркало. Пространство внутри» по рассказу Генриха Белля «Молчание доктора Мурке» и роману Курта Воннегута «Бойня № 5, или Крестовый поход детей».

Один из хедлайнеров фестивальной афиши — театр имени Евгения Вахтангова с более чем трехчасовой постановкой «Повести Пушкина» по циклу «Повести Белкина». Как отметил сам режиссер Анатолий Шульев, в спектакле заложена ободряющая мысль о том, что за ночью придет утро, за зимой — весна, а за смертью — новая жизнь, нужно лишь немного подождать.

Единственный зарубежный спектакль фестиваля — постановка «Невесомая» театральной колумбийской компании Haca Producciones и Makia Creative. Драматург и режиссер Каролина Родригес заставляет зрителя задуматься о психическом здоровье, человеческих отношениях и силе воспоминаний. О том, что происходит, когда психическое здоровье рушится, а тело продолжает существовать.

«Я понимаю, что многие наверняка ожидали увидеть в программе больше иностранных постановок, но, к сожалению, политическая обстановка не позволяет нам в полной мере воплотить наши желания. Да, мы прорабатывали несколько моментов, но, к сожалению, только один театр сможет приехать на пятнадцатый Платоновский фестиваль»,— отметил на пресс-конференции директор Фестивальной дирекции Воронежской области Юрий Зайцев.

Ожидаются и две постановки, созданные по рассказам Андрея Платонова.

Краснодарский академический театр драмы имени Максима Горького привезет песнь о расставании «Фро». А независимый театральный проект «Общество любителей одного узкоколейного паровоза» из Сергиева Посада покажет авторское сценическое произведение «Цветок на Земле» с участием артистов-кукольников из Москвы, Санкт-Петербурга и Иванова. В Воронеже, как и на родной сцене, эту мистерию форм изобразят на необычной площадке — в «Пространстве 1900» в «Винзаводе».

Танцевальный блок представят две постановки. Среди них — дивертисмент «Болеро+» от московского театра «Новая опера» имени Колобова. Пять хореографов представят танцевальные миниатюры в разных жанрах и стилях: танго и контемпорари, стрит-дэнс, физический театр и вакинг. Апогеем представления станет новая версия «Болеро» Мориса Равеля в хореографии Кирилла Радева. Второй пластический спектакль — «До поезда осталось» от столичной театральной компании 2sisters. Это экспериментальная танц-драма по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» с экс-примой «Мариинки» Дарьей Павленко и премьером Большого театра Владиславом Лантратовым.

Не изменяя традиции, организаторы сохранили в программе два опен-эйра. Музыкальную программу фестиваля откроет один из популярных венгерских джазовых коллективов — трио Петера Сарика и этническая певица Косика. Этот джазовый опен-эйр традиционно пройдет во Дворце Ольденбургских в Рамони. Второй концерт на свежем воздухе — это «Музыка мира в Белом колодце» с участием фолк-группы Ay Yola из Башкортостана, группы Jupiter&Okwess из Конго и мультикультурной группы Kumbia Boruka, в составе которой восемь музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции.

Два академических концерта состоятся на площадке с посредственной акустикой, но вместительным залом. На сцене Воронежского театра оперы и балета выступит «русский Паганини» и один из лучших скрипачей мира — Вадим Репин. Аккомпанировать ему будет Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением главного дирижера Арсентия Ткаченко. Солист и оркестр, кстати, уже радовали слушателей своим звучанием на предыдущих фестивалях. Одно из ожидаемых событий музыкальной программы — выступление российской оперной певицы Аиды Гарифуллиной (сопрано) с Воронежским академическим симфоническим оркестром. Дирижер — Игорь Вербицкий.

Выставочную программу составят две персональные экспозиции: советского и российского графика и живописца Анатолия Любавина и современной художницы Варвары Кулишовой. На Советской площади пройдет эстафета чтения произведений Андрея Платонова и развернется очередная трехдневная книжная ярмарка.

Театральный критик Марина Шимадина по просьбе «Ъ-Черноземье» изучила программу юбилейного Платоновского фестиваля и выделила наиболее интересные, на ее взгляд, постановки.

«Из московских спектаклей, что привезут в Воронеж в этом году, я бы порекомендовала "Зеркало" Саввы Савельева из пространства "Внутри", одного из самых смелых независимых театров столицы, зрелищный танцевальный дивертисмент "Болеро+" из "Новой оперы" и экспериментальную танц-драму Ксении Михеевой "До поезда осталось" по мотивам "Анны Карениной". Стоит обратить внимание и на постановку Филиппа Гуревича по рассказу Платонова "Фро" — от этого режиссера можно ожидать интересных решений»,— подчеркнула театровед.

Госпожа Шимадина обращает внимание, что Платоновфест в 2026-м по ряду причин уже «не может похвастаться международной программой, подобной прежним годам, когда его возглавлял Михаил Бычков»: «Это был один из самых авторитетных театральных смотров. В нем принимали участие ведущие европейские режиссеры, приезжали зрители и критики из Москвы и других городов».

Бюджет фестиваля дирекция традиционно до его завершения не раскрывает. По словам Юрия Зайцева, максимальная стоимость билетов составит 10 тыс. руб., а минимальная — 2 тыс. руб.

Платоновфест в его сегодняшнем формате знакомит именно воронежского зрителя на «домашних» сценах с интересными постановками ведущих московских театров и сильных коллективов из других российских регионов.

Дарья Вербицкая